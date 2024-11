„Shopping Queen“ aus NRW: Kurz nach der Sendung passiert es – „Der Wahnsinn“

Fünf Kandidaten flitzten wieder durch eine Stadt in NRW – immer dabei? Ein quietschrosa Bus. Logisch, dass viele Vox-Fans wissen, dass es sich um die Sendung „Shopping Queen“ rund um Guido Maria Kretschmer (59) handelt.

Doch nicht nur in der Sendung geht es turbulent zu, nun ist auch nach der Ausstrahlung etwas Erstaunliches passiert. Eine Person ist schier überwältigt – nun teilt sie nicht nur Bilder, sondern auch ehrliche Worte.

„Shopping Queen“ in NRW: Der rosa Bus ist unterwegs – mit Folgen

Wer darf sich die imaginäre Krone aufsetzen? Das fragten sich am Freitag nicht nur die Kandidaten, die auf den Modeschöpfer trafen – nein, auch viele Zuschauer saßen gebannt vor den TV-Geräten. Kein Wunder, denn in NRW – genauer gesagt in Düsseldorf – ging es in dieser Woche turbulent zu.

Immerhin shoppten die fünf Frauen Outfits rund um das Motto „Leather Love! Kreiere einen trendigen Look rund um dein neues Lederteil!“. Trommelwirbel – die Gewinnerin heißt Petra. Aber nicht nur sie wurde gefeiert, nein, ihre Teilnahme hatte auch Folgen für ein Geschäft in NRW.

Aber warum? Nun, die Teilnehmerin ging in die Boutique „Casa Pari“ in der Carlstadt und löste dort einen kleinen Hype aus. Tatsächlich sorgte die Ausstrahlung bei „Casa Pari“ für eine riesige Kauflust. „Nach der Sendung stand das Handy nicht mehr still“, erinnerte sich Nicole Winters gegenüber „Rheinische Post“. Denn viele neue Abonnenten folgten der Instagram-Seite der Boutique oder shoppten direkt im Onlineshop oder im Laden in Düsseldorf.

„Ich freue mich riesig“: Fan-Wirbel wegen VOX-Sendung

Kein Wunder, dass auch die Bilder auf der offiziellen Instagram-Seite für Wirbel sorgten. Denn dort teilte der NRW-Shop gleich mehrere Bilder des Shopping-Erlebnisses – und das offenbar mit Erfolg. Denn mehr als 400 Personen (Stand: 18. November 2024) haben den Beitrag bereits geliked und auch liebe Worte dazu geschrieben.

„Ich bin dank Shopping Queen zu euch gestoßen und freue mich riesig“, meinte so eine Userin. „Spitze“, jubelte auch eine andere Nutzerin. Und sogar die Shopping-Queen-Kandidatin kommentierte! So schrieb Petra: „Es war alles so aufregend und nochmals 1000 Dank für Eure großartig Unterstützung. Ich freue mich auf unser Wiedersehen.“

Hier könnt ihr die Bilder sehen:

Übrigens: Diese Woche kämpfen die Kandidatinnen von „Shopping Queen“ in einer anderen NRW-Stadt – nämlich in Köln! Da kann man nur die Daumen drücken und viel Spaß beim Shoppen wünschen.