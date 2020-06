RTL: Frauke Ludowig teilt Foto aus Düsseldorf – und ahnt nicht, was sie damit auslöst

Düsseldorf. Ist sie das wirklich? Kann das wirklich sein? Diese und ähnliche Fragen stellt man sich beim Anblick eines Fotos von RTL-Star Frauke Ludowig. Die TV-Moderatorin gönnte sich am vergangenen Wochenende eine kleine Auszeit in der Rheinmetropole Düsseldorf.

Ihren Wochenendtrip hielt die RTL-Sprecherin gleich mal auf Social Media fest – und ahnte dabei wohl nicht, was das besagte Bild bei ihren Fans auslöst.

RTL: Frauke Ludowig macht Foto in Düsseldorf – und ist kaum wiederzuerkennen

Frauke Ludowig. Foto: imago images

Gut gelaunt mit weißem Sommer-Kleid, Sixties-Sonnenbrille, braunen Flipflops und farblich passender Schultertasche posierte Frauke Ludowig am Samstag auf der Düsseldorfer Königsallee „Kö“ vor der Handy-Kamera. Das Bild teilte sie anschließend auf Instagram mit ihren Fans. Passend zum Outfit schrieb sie dazu: „Sunny Saturday“.

+++ RTL: Birgit Schrowange teilt irres Bild – Fans haben Verdacht „Wenn du nicht…“ +++

---------------------------------------

Weitere Promi-Themen:

„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross in ARD-Show zu Ehefrau Anna-Carina – „Das Beste wäre, du gehst...“

„Bares für Rares“ (ZDF): Frau will DIESES ungewöhnliche Bild dringend verkaufen – weil DAS zu sehen ist

Beatrice Egli: Fans aus dem Häuschen! Die Schlagersängerin wird ...

Lena Meyer-Landrut ändert ihr Profilbild – und ist plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen

---------------------------------------

Doch was auf dem Schnappschuss vor allem auffällt, sind ihre Haare. Die trägt die RTL-Moderatorin nicht wie gewohnt mit offenen Wellen, sondern streng als Zopf nach hinten. Ein wirklich seltenes Bild!

+++ RTL: Frauke Ludowig ist backstage beim Sender – plötzlich legt sie sich ausgerechnet mit IHR an +++

Frauke Ludowig mit Zopf: Fans rasten aus

Kein Wunder, dass ihre Follower sie nicht sofort erkennen und beim Anblick der TV-Beauty geradezu ausrasten. Sie kommentieren:

„Wie süß!!! Siehst aus wie 17!!!“

„Ach das würde mir jetzt auch gefallen ...mal ganz lässig und undercover“

„Oh mein Gott ich hab sie erst gar nicht erkannt aber richtig hübsch“

„Musste zweimal hingucken“

„....gut getarnt“

Na wer weiß, vielleicht war ihre Aufmachung auch bewusst gewählt, um inkognito einen Stadtbummel machen zu können…

RTL: Frauke Ludowig teilt ungewohntes Bild

Es ist nicht das erste Mal, dass Frauke Ludowig ihre Fans auf Instagram überrascht. Erst kürzlich teilte die 56-Jährige ein Bild von sich in den eigenen heimischen vier Wänden. Einblicke in ihr Leben, die es sonst so noch nie gab. Doch ihre Fangemeinde machte eine irre Entdeckung. Was das war, erfährst du hier...