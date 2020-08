Kommunalwahl in Düsseldorf: Spannende Oberbürgermeister-Wahl nach dem Ampel-Bündnis

Spannung in der Landeshauptstadt von NRW: Am 13. September 2020 wählt Düsseldorf einen neuen Stadtrat und Oberbürgermeister.

Das Kommunalwahl-Rennen nach dem Ampel-Bündnis im Stadtrat in Düsseldorf ist spannend und völlig offen. Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) will sein Amt verteidigen.

Kommunalwahl in Düsseldorf 2020 mit OB-Wahl: Die Ausgangslage nach der Wahl 2014

Schauen wir zurück auf die vergangene Kommunalwahl 2014. Zu vierten Mal seit 1999 konnte sich zwar die CDU als stärkste Kraft durchsetzen, jedoch mit deutlichen Stimmverlusten – und nach der Wahl einigten sich SPD, Grüne und FDP auf eine Ampel-Kooperation. Möglich wurde das durch die eine Stimme Mehrheit, die das Bündnis durch den Sieg von SPD-Kandidat Thomas Geisel bei der OB-Wahl hatten.

Das Ergebnis der Düsseldorfer Stadtratswahl 2014:

CDU: 36,7 Prozent (-5,9)

SPD: 29,3 Prozent (+6,0)

Grüne: 13,8 Prozent (-0,8)

FDP: 7,0 Prozent (-3,2)

Linke: 5,2 Prozent (-0,2)

AfD: 3,0 Prozent (erstmals angetreten)

FW: 1,2 Prozent (-1,1)

Sonstige: 3,9 Prozent (+2,3)

Im Düsseldorfer Stadtrat saßen nach der Kommunalwahl 2014 auch jeweils ein Vertreter von MUT, Freien Wählern und Republikanern.

Düsseldorf: Thomas Geisel gewann in der Oberbürgermeister-Stichwahl – 2020 tritt er erneut an

Möglich wurde das Ampel-Bündnis nur durch die eine Stimme Mehrheit, durch den Wahlsieg von SPD-Politiker Thomas Geisel bei der OB-Wahl. Geisel konnte im zweiten Wahlgang den CDU-Amtsinhaber Dirk Elbers mit 59,2 Prozent aus dem Rathaus befördern. Im ersten Wahlgang lag noch Elbers mit 46,1 Prozent zu 37,9 Prozent vorne.

Die CDU will nun den Rathaus-Chefsessel mit Dr. Stephan Keller zurückerobern. Doch auch die erstarkten Grünen mit Stefan Engstfeld könnten dem Sozialdemokraten Thomas Geisel gefährlich werden, denn die Öko-Partei war bei der Europawahl 2019 in der Rheinmetropole mit 29 Prozent die stärkste Kraft – deutlich vor der CDU und weit vor der SPD!

OB-Wahl am 13. September in Düsseldorf: Spannendes Rennen wird erwartet

Das sind die vier aussichtsreichsten und prominentesten Oberbürgermeister-Kandidaten in Düsseldorf:

Thomas Geisel (SPD): Der 56-Jährige ist seit 2014 Oberbürgermeister von Düsseldorf. Schon sein Vater war SPD-Politiker und Vizepräsident des Landtages von Baden-Württemberg. Außergewöhnlich ist der Wahlkampfspot von Geisel: Einer seiner fünf Töchter stellt ihren Vater in dem Video privat und politisch vor und wünscht sich am Ende: „Mach weiter so, Papa!“

Dr. Stephan Keller (CDU): Mit viel kommunalpolitischer Kompetenz im Gepäck, als hauptamtlicher Stadtdirektor von Köln nämlich, will der 49-Jährige jetzt Stadtoberhaupt in Düsseldorf werden. In Köln ist Keller bislang Stellvertreter von OB Henriette Reker und Dezernent für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht. Zuvor war er auch schon in der Verwaltung der Landeshauptstadt tätig, als Beigeordneter für Recht, Ordnung und Verkehr von 2011 bis 2015.

Stefan Engstfeld (Grünen): Der 50-jährige NRW-Landtagsabgeordnete tritt für die Grünen an. Zwar dürfte er nur Außenseiterchancen haben, angesichts des fulminanten Wahlerfolgs der Grünen bei der Europawahl in Düsseldorf, ist aber nichts völlig undenkbar.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann: Im Wahlkampf sorgt die Liberale mit außergewöhnlichen Plakaten und Aktionen für Aufsehen. Die Bundestagsabgeordnete war von 2008 bis 2014 schon Erste Bürgermeisterin in Düsseldorf. Ein Einzug in das Rathaus dürfte dennoch nur ein Traum für sie bleiben.

Weitere OB-Kandidaten, aber ohne realistische Chancen auf den Chefsessel im Rathaus: Ratsfrau Claudia Krüger (Tierschutzpartei), Ratsherr André Maniera (Republikaner), Udo Bonn (Linke), Florian Josef Hoffmann (AfD), Ex-MdL Marc Olejak (Piraten), Hans-Joachim Grumbach (Freie Wähler), Michael Baumeister (parteilos), Markus Brakonier (Sportpartei), Celine Coldewe (Klimaliste), Dominique Mirus (Die Partei), Mark Schenk (Volt)

Die Metropole am Rhein ist die Landeshauptstadt von NRW. Hier haben der Landtag und die Staatskanzlei ihren Sitz.

Der Düsseldorfer Flughafen ist der drittgrößte in Deutschland.

Bekannt ist Düsseldorf zudem für die Altstadt („die längste Theke der Welt“), den Karneval, das Altbier, sowie die Luxus-Einkaufsstraße Kö.

OB-Wahl in Düsseldorf: Kommt es am 27. September 2020 erneut zu einer Stichwahl?

Sollte keiner der OB-Kandidaten im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreichen, kommt es zu einer Stichwahl. Genauso wie 2014 würden dann die beiden bestplatzierten Kandidaten antreten. Die Stichwahl würde am 27. September 2020 stattfinden, also zwei Wochen nach dem ersten Wahltag.

Kommunalwahl in Düsseldorf 2020: Das alles wird am 13. September 2020 neu gewählt

Neben der OB-Wahl und der Stadtratswahl bestimmen die Düsseldorfer am 13. September 2020 auch die Besetzung der Vertreter der zehn Stadtbezirke neu. In jeder Bezirksvertretung sitzen jeweils 19 Mitglieder.

Daneben haben Düsseldorfer mit ausländischen Wurzeln die Möglichkeit, bei der Wahl des Integrationsrates teilzunehmen. Asylbewerber sind jedoch nicht wahlberechtigt. (mag)