Flughafen Düsseldorf: Schock-Nachricht! Jetzt droht der endgültige Kollaps

Jedes Jahr starten oder landen mehrere Millionen Passagiere an deutschen Flughäfen. Im Jahr 2020 wurden an deutschen Flughäfen 247,8 Millionen Passagiere befördert. Viele von ihnen auch von NRW aus. Doch welche Flughäfen gibt es in NRW? Wir zeigen sie euch.

Flughafen Düsseldorf. Lange Warteschlangen und endlose Wartezeiten – das war für viele Urlauber am Flughafen Düsseldorf während der Ferien nervige Realität.

Nun sind die Sommerferien vorbei, doch Entwarnung gibt es für den Flughafen Düsseldorf leider nicht – im Gegenteil!

Flughafen Düsseldorf: Nur noch eine Stunde Wartezeit

Seit zwei Wochen sind die Sommerferien in NRW nun vorbei. Dennoch scheint sich die Lage am Flughafen in Düsseldorf nicht zu entspannen. Immerhin liegen die Wartezeiten nicht mehr bei zwei Stunden wie in den Sommerferien, sondern nur noch bei bis zu 50 Minuten, wie die „NRZ“ berichtet.

Wer aber jetzt Hoffnung auf Entspannung schöpft, der irrt, warnt Özay Tarim von der Gewerkschaft Verdi. „Ich sehe, dass sich die Verantwortlichen der Situation ergeben haben und das Problem nicht mehr lösen können“ sagt Tarim gegenüber der „NRZ“. „Die Passagiere werden darauf vorbereitet, dass diese Wartezeiten zur Normalität werden.“

Die angespannte Situation am Flughafen Düsseldorf wird sich so schnell nicht verbessern – im Gegenteil. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Roberto Pfeil

Die Problematik ist hierbei der andauernde Personalmangel. Denn die Sicherheitskontrollen sind nach wie vor mit Reisenden und ihrem Gepäck überlastet. Erst ab Herbst, wenn die Reisesaison weiter abschwächt, soll sich die Lage verbessern.

----------------------------

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW, hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

----------------------------

Flughafen Düsseldorf: Arbeitsbedingungen vertreiben neue und langjährige Mitarbeiter

Hinzukommt derzeit das Problem, dass nicht nur neue Mitarbeiter den Job schnell wieder kündigen würden, berichtet Tarim gegenüber der „NRZ“, sondern auch, dass langjährige Angestellte sich wegen der Arbeitsbedingungen nach Alternativen umsehen würden.

----------------------------

Mehr Flughafen Düsseldorf-Themen:

----------------------------

Eine Lösung der Lage sei aktuell aber nicht in Sicht. (ali)