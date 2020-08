Flughafen Düsseldorf: Mann will Start von Maschine verhindern – die anderen Passagiere zeigen ihm, was sie davon halten

Eine Eurowings-Maschine am Flughafen Düsseldorf war am Montagmorgen kurz davor, abzuheben. Da stand plötzlich ein Passagier auf. „Ich bin nicht bereit, mitzufliegen. Ich möchte wieder aussteigen“, sagte der Mann.

Er ist Teil der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion. Der Aktivist wollte verhindern, dass das Flugzeug vom Flughafen Düsseldorf in Richtung Hamburg abhebt.

Flughafen Düsseldorf: Passagiere äußern Unmut

Der Aktivist fuhr fort: „Die Erde wird heiß. Unsere Mutter Natur geht vor die Hunde.“ Ein Passagier rief dazwischen: „Komm setz dich hin, du Affe!“ Ein Mann schaut auf seine Uhr.

Die Aktion in Düsseldorf war nicht die einzige dieser Art. In Lübeck hätten drei Mitglieder von Extinction Rebellion versucht, sich mit Sekundenkleber an den Händen an der Rollbahn festzukleben, zitiert die „Welt“ die Polizei. Dies hätten die Beamten aber verhindert und die Personen in Gewahrsam genommen. Bereits am Sonntag hatten Aktivisten in München gegen Kurzstreckenflüge demonstriert.

Mutiger ziviler Ungehorsam in Düsseldorf im ✈️!#AusstiegInLetzterSekunde



Niemand fragt uns, ob weiter CO2 durch Kurzstreckenflüge emmitiert werden sollen. Wir haben kein Mitspracherrecht, aber wir können rebellieren!#Luftblock #WeiterSoWarGestern



⏬https://t.co/8J3magpm51 — Extinction Rebellion Deutschland (@ExtinctionR_DE) August 17, 2020

Die anderen Fluggäste hatten allerdings wenig Verständnis für die Aktion des Mannes am Flughafen Düsseldorf. „Ey du A..., setz dich wieder hin“, war zu hören, ebenso: „Zieh die Maske erst mal über die Nase, mein Freund!“

Wie die Szene am Flughafen Düsseldorf weiterging, liest du bei MOIN.DE.

