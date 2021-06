Düsseldorf: Polizei geht gegen Auto-Poser auf der Kö vor – DAS soll nun helfen

Düsseldorf. In Düsseldorf wird etwas gegen Auto-Poser unternommen!

Laute Musik und aufheulende Motoren: Auto-Poser lieben es mit ihren dicken Karren zu protzen. In Düsseldorf will die Polizei gegen das Imponiergehabe einiger PKW-Besitzer jetzt verstärkt vorgehen.

Düsseldorf: Poser beseitigen Absperrungen

Dreist: Am vergangenen Wochenende haben einige dieser Auto-Poser mobile Absperrungen einfach zur Seite geräumt! Doch das lässt sich die Stadt Düsseldorf nicht gefallen. Jetzt werden mobile Poller an der Königsallee installiert. Damit soll nun endgültig Schluss sein für die posenden Autoliebhaber.

Auf der Kö in Düsseldorf protzen viele Autobesitzer gerne mit ihrer Karre rum (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Ralph Peters

Die Bauarbeiten für die neuen Maßnahmen begannen bereits am Dienstag. Die Polizei begrüßt dieses Vorgehen.

Düsseldorf: Neue Maßnahmen gegen Auto-Protzer

Die rot-weißen Poller können in Halterungen in der Straße befestigt und zum Beispiel von Rettungskräften mit einem Spezialschlüssel entfernt werden. Der Hintergrund: Am Wochenende war die Kö wegen des enormen Andrangs der Auto-Poser zum ersten Mal mit Warnbaken gesperrt worden. Doch davon ließen sich die Auto-Protzer nicht aufhalten: Sie schoben die Hindernisse einfach zur Seite! Und so konnte wieder munter drauflos geprotzt werden: Dutzende Autos mit lauter Musik fuhren über die Kö.

Düsseldorf: Polizei begrüßt das Vorgehen

Nach dem unverschämten Verhalten dieser Autofahrer begrüßt auch Thorsten Fleiß, Leiter der zuständigen Polizeidirektion Mitte, die Maßnahmen: „Wir begrüßen die baulichen Maßnahmen auf der Kö. Durchfahrtsperren, die nicht ohne weiteres zu entfernen sind, können helfen, Unbelehrbare aufzuhalten – ohne, dass wir als Polizei überall Personal binden müssen“, sagt er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Poller die protzenden Raser auf der Königsallee wirklich endlich aufhalten können…

Nicht nur in Düsseldorf wird gerne mit seinem Auto rumgeprotzt: Auch in Bochum wollte ein Mann eine Menschenmenge mit seinem PKW beeindrucken und verstieß dabei gegen die Verkehrsregeln. Dumm nur, dass die Polizei den Vorfall mitbekommen hat. Als sie den BMW-Raser schließlich zur Rede stellten, hatte dieser eine entlarvende Entschuldigung parat. HIER liest du mehr über den Vorfall. (cf mit dpa)