In diesen Tagen hängen sie an jeder Ecke: Die Plakate der Parteien zur Bundestagswahl. Nun entdeckte ein Passant in Düsseldorf (NRW) ebenfalls ein Plakat zur Wahl. Das stammt zwar nicht von einer Partei – hat es aber in sich!

Zu lesen ist ein ziemlich frecher Spruch, offenbar gerichtet an SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz .

Bundestagswahl in Düsseldorf: Dreistes Plakat aufgetaucht – „Lieber Olaf“

„Lieber Olaf“, steht nämlich auf dem etwas anderen Wahlplakat der Online-Jobbörse StepStone. Dann folgt ein frecher Ratschlag.

Aufgenommen in Düsseldorf: Dieses Plakat mit Hinweis auf den Tag der Bundestagswahl richtet sich an Olaf. Foto: ak

Denn weiter heißt es: „Es ist immer gut, rechtzeitig über weitere Optionen nachzudenken. Auf stepstone.de gibt's über 100.000 Jobangebote.“

-----------------------

Die Kanzlerkandidaten und Spitzenkandidaten der Parteien zur Bundestagswahl:

CDU/CSU: Armin Laschet

SPD: Olaf Scholz

Grüne: Annalena Baerbock (und als Spitzenkandidat noch Robert Habeck)

FDP: Christian Lindner

Die Linke: Janine Wissler und Dietmar Bartsch

AfD: Tino Chrupalla und Alice Weidel

-----------------------

Eine provokante Werbung, wie man sie ähnlich vom Autovermieter Sixt kennt. Zudem ziemlich mutig angesichts der aktuellen Umfragewerte, denn derzeit sieht es eher so aus, als führe der Weg von Olaf Scholz recht gradlinig ins Kanzleramt.

Bundestagswahl: Es gibt auch Stepstone-Werbeplakate mit „Armin“ und „Annalena“

Doch das Motiv mit „Olaf“ ist nicht das einzige der neuen StepStone-Kampagne. Auch „Annalena“ und „Armin“ bekommen ihr Fett weg. Die beiden anderen Sprüche sind nicht weniger gewagt:

„Lieber Armin, wenn in Berlin nicht der richtige Job wartet: Auf stepstone.de gibt's 100.000 Jobangebote.“

„Liebe Annalena, wenn die Presse mal wieder Rot sieht: Auf stepstone.de gibt es viele grüne Jobs.“

Guck mal: pic.twitter.com/1xhvFEFe7B — ich weiß es doch auch nicht (@psdialog) September 11, 2021

-----------------------

Mehr Nachrichten zur Bundestagswahl:

-----------------------

Das Guerilla-Marketing ist auf jeden Fall kreativer als manches echtes Wahlplakat vor der Bundestagswahl! Wer von den drei Kandidaten tatsächlich einen neuen Job braucht, entscheidet sich am 26. September (und in den Koalitionsverhandlungen danach).