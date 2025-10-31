Nachwuchs im Zoo Dortmund verliert ganzes Fell – Pfleger werden deutlich

Es wird getobt, gegnurrt und getötet: In den Zoos in NRW ist allerhand los – kein Wunder, dass die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun haben. Und dennoch lösen sie mit diesem Update zu tierischem Nachwuchs in Dortmund nun (viralen) Wirbel aus.

Denn das Zebra-Fohlen verliert sein Fell! Was ist los?

Nachwuchs im Zoo NRW: Zebras entwickeln sich prächtig

Im Zoo in NRW (Dortmund) gab es bereits vor einigen Monaten süße Neuigkeiten, die garantiert jedes Herz schmelzen ließen! Zebra-Dame Serengeti hatte nämlich mit fast 21 Jahren noch einmal für eine echte Überraschung gesorgt – und das gleich doppelt: Am 22. Mai brachte sie ein gesundes Fohlen zur Welt! Das kleine Mädchen heißt Sukari – auf Arabisch bedeutet das „Zucker“.

Dabei hatten die Tierpfleger anfangs ein bisschen Bammel, ob Serengeti in ihrem Alter überhaupt noch weiß, wie das mit dem Mama-Sein geht. Doch die Sorgen waren völlig unbegründet. Die erfahrene Zebra-Dame kümmert sich nämlich liebevoll um das kleine Fohlen (>> wir berichteten)

Zebra-Fohlen verliert sein Fell – sein Alter ist der Grund

Und das Beste: Sukari ist nicht allein! Gemeinsam mit Bahati (geboren am 7. Februar) und Banji (seit dem 25. Januar Teil der Zebra-Bande) wächst sie nun in einer richtigen Miniherde auf. Kein Wunder, dass viele Zoo-Fans sich fragen: Wie gehts dem Nachwuchs? Und sie musste nicht lange bangen, denn die Pfleger aus dem Zoo in Dortmund gaben prompt ein Update auf Instagram & Co.: „Während Banji und Sukari heute offenbar keine große Lust auf Fotoshooting hatten, waren Bahati und seine Mutter Hope uns sehr zugewandt.“

Doch wer genauer hinschaut, merkt, dass Bahati sein Fell verliert! Ein Grund zur Panik? Nein, wie die Pfleger schnell Entwarnung geben, denn er entwächst seinem sogenannten „Fohlenfell“. Und auch die anderen Fohlen entwickeln sich laut den Mitarbeiter aus dem Zoo in NRW prächtig.

Kein Wunder, dass die Tier-Fans mit zahlreichen viralen Emojis reagieren und auch kommentieren. So schreibt eine Userin: „Süß!“ Dem stimmen auch viele weitere zu.