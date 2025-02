Zoo Dortmund: Pfleger sehen Aufnahmen aus Gehege – es geschah mitten in der Nacht

Tag und Nacht werden die Gehege der Tiere im Zoo Dortmund mit Kameras überwacht. Kein Wunder – schließlich wollen die Mitarbeiter ja genau wissen, ob es den Tieren gut geht und ob eventuell ein medizinischer Notfall vorliegt, der umgehende Aufmerksamkeit benötigt.

Manche eindrucksvollen Szenen spielen sich auch erst im Schutz der Dunkelheit ab, wenn der Alltagstrubel vorbei ist und alle Besucher den Zoo Dortmund verlassen haben. In der Nacht auf Freitag (7. Februar) fingen die Kameras im Zebra-Gehege einen eben solchen Moment ein – und für die Tierpfleger war es von großer Wichtigkeit, diese Aufnahmen später ganz genau unter die Lupe nehmen zu können.

Zoo Dortmund: Aufnahmen aus Zebra-Gehege

Gegen 3.30 Uhr in der Nacht auf Freitag geschah es: Steppenzebra-Mama Hope (seit 2019 im Dortmunder Zoo) brachte ein Jungtier zur Welt. Und wie es bei Zebras üblich ist, brauchte der kleine Hengst nicht lange, um auf eigenen Beinen zu stehen – nur eine halbe Stunde nach der Geburt ging er, leicht wackelig, seine ersten Schritte auf allen Vieren. Seine Mutter dagegen stärkte sich nach den Strapazen erstmal mit einer großen Portion Heu.

Dass die Kameras die Geburt mit aufzeichneten, war für die Tierpfleger im Zoo Dortmund von großer Bedeutung. So konnten sie im Nachhinein feststellen, dass die Geburt schnell und unkompliziert verlief. Mama Hope hatte keinerlei Probleme – und auch ihr Sohn (einen Namen hat er vom Zoo noch nicht bekommen) scheint glücklich und gesund zu sein.

Zebra-Fohlen im Zoo Dortmund

Es ist nicht der erste Zebra-Nachwuchs im Dortmunder Zoo. Bereits im November 2022 brachte Hope ihren Sohn Bakari auf die Welt – doch der junge Hengst steht bereits kurz vor dem Abschied. Noch im Februar 2025 wird er in den Jyllands Park Zoo nach Dänemark umziehen.

Dennoch darf sich Hopes jüngster Nachwuchs auf einen gleichaltrigen Spielkameraden freuen. Denn erst vor kurzem – in der Nacht vom 24. auf den 25. Januar – brachte Zebra-Stute Frigga ebenfalls ein Fohlen zur Welt, das „Banji“ getauft wurde.

Mit etwas Glück können sich die Zoo-Besucher in Dortmund in den nächsten Wochen und Monaten also auf zwei niedliche Zebra-Fohlen freuen.