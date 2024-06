Zoo Dortmund: Besucher aus dem Häuschen – DAS hat es noch nie gegeben

Nicht nur die Besucher des Zoos Dortmunds sind erstaunt über die neue Ankündigung, sondern der Zoo selber kann es auch noch gar nicht glauben. Zum allerersten Mal sind die Maskenkiebitze Eltern geworden und begrüßen ihren Nachwuchs. Der Maskenkiebitz ist eine Vogelart, die unter anderem in Australien heimisch ist.

+++ Zoo in NRW: Plötzlich sorgen SIE für irre Szenen im Gehege – Besucher halten es kaum aus! +++

Die beiden Eltern des Kükens, Napoleon und Joséphine, sind von dem Tierpark und Fossilium Bochum im Jahr 2020 in den Zoo Dortmund gezogen. Seit ihrem Umzug hat das Paar bereits mehrmals versucht, Nachwuchs zu bekommen, aber leider immer ohne Erfolg. Im Mai konnten sie jedoch endlich frohe Kundschaft verkünden.

Zoo Dortmund: Neuer Nachwuchs

Aus den vier gelegten Eiern des Paares ist nämlich ein Küken geschlüpft. Der kleine Racker ist auch schon richtig energisch und flitzt als sogenannter Nestflüchter ständig seinen Eltern hinterher. Die Futtersuche muss für das Küken wohl deutlich spannender sein, als sich im Nest auszuruhen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Zoo Dortmund freut sich jedenfalls tierisch über den Nachwuchs und präsentiert das Küken stolz auf Facebook. Auch die Fans des Zoos sind von dem kleinen Racker total begeistert und teilen die Fotos, die man von der Familie aufnehmen konnte. Eine Userin kommentiert den Post: „Ganz niedlich, das Kleine. Es steht ja schon sehr sicher auf seinen stelzigen Beinen.“ Man kann sich an den süßen Bildern wirklich kaum sattsehen.

+++ Zoo Dortmund: Wilde Aktion im Gehege – Familienvater ist völlig irritiert +++

Das Küken wurde von seinen Eltern offen und gut sichtbar im Gelände ausgebrütet. Dies ist anscheinend üblich, für die Vogelart, wie der Zoo Dortmund erklärt. In freier Wildbahn brütet der Maskenkiebitz auch vermehrt in Parks, Schulhöfen oder auch auf Flugplätzen. Jedoch sollte man vorsichtig sein, wenn man die Vögel in Freiheit antrifft, denn diese sind in der Brutzeit äußerst angriffslustig.

Familie lebt in der Australien-Voliere

Wer die frisch gebackene Familie sehen möchte, kann dies in der Australien-Voliere im Zoo Dortmund tun. Als Besucher kann man diese sogar begehen und dadurch den Tieren ganz nah sein. Der Zoo gibt jedoch den Ratschlag, dass man sich leise und langsam nähern soll, um das Küken nicht zu erschrecken.

Nicht nur der Zoo Dortmund ist stolz auf den Nachwuchs, sondern die Eltern Joséphine und Napoleon freuen sich ebenfalls endlich Eltern zu sein. Von nun an leben sie also zusammen mit den Kakadus und Wellensittichen in der Australien-Voliere. Wer die Tiere sehen möchte, sollte in der Nähe des Wassers gucken, wo sich die Familie am liebsten aufhält.