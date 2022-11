Zoo Dortmund trennt sich von lieb gewonnenem Tier – der Grund ist ernst

Eine ganz traurige Nachricht für die Besucher: Der Zoo Dortmund verabschiedet sich von Trampeltier-Hengst „Caspar“. Der ist nun nach Frankreich in einen anderen Tierpark umgezogen.

Der Zoo Dortmund und seine Besucher werden den Publikumsliebling sehr vermissen. Doch führte an der Entscheidung kein Weg vorbei.

Zoo Dortmund schickt „Caspar“ weg – er könnte gefährlich werden

„Trampeltier-Hengst Caspar hat unseren Zoo verlassen und ist in den Zoo de Cerza in Frankreich umgezogen“, teilt der Tierpark auf Facebook. Im Cerza Parc des Safaris in Hermival-les-Vaux, an der nord-westlichen Küste von Frankreich, wird Caspar nun von einem großen Harem aus Stuten empfangen. Dort wird er sich sicherlich wohlfühlen.

„Natürlich ist uns der Abschied von Caspar, der ein sehr netter, umgänglicher und auch schöner Hengst ist, schwergefallen“, schreibt der Zoo wehmütig. Doch ging es einfach nicht anders, denn: Der Trampeltier-Stall muss dringend umgebaut werden.

Das ist kein einfaches Unterfangen: „Denn Trampeltier-Hengste gelten im tierpflegerischen Umgang als besonders gefährliche Tiere, mit denen wir nicht im direkten Kontakt im Gehege arbeiten können – anders als bei den Stuten – sodass wir im Rahmen von Umbaumaßnahmen mit einem Hengst weniger flexibel wären“, erklärt der Tierpark. Weil es keine andere Möglichkeit gibt, das Tier unterzubringen, kommt er nun in die Obhut des französischen Zoos.

Trampeltier lebte 12 Jahre im Zoo

Auch wenn der Umbau nicht in nächster Zeit beginnen wird, kommt das Angebot des französischen Zoos mit einem „schönen neuen Zuhause für Caspar“ gerade gelegen. „Caspar, wir werden dich vermissen und wünschen dir alles Gute in deinem neuen Zuhause!“, wünscht der Zoo. Zum Abschied gab es dann noch ein paar Brötchen von Tierpfleger Eddy Laudert.

Caspar stammt ursprünglich aus dem Tierpark Nadermann bei Delbrück. Dort wurde er am 1. März 2009 geboren, ist also bereits stolze 13 Jahre alt. Seit dem 10. Februar 2010 lebte er im Dortmunder Zoo. Er lässt mit den Stuten Dilara, Ute und Samira drei Trampeltiere zurück.