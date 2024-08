Zoo Dortmund trauert um Besucher-Liebling – Tierpfleger ringen um Worte! „Großer Schock“

Große Trauer im Zoo Dortmund. Nach dem überraschenden Tod von Zwergplumplori Helene (†16) ringen alle Beteiligten im Tierpark mit den Worten. Noch am Samstagmittag (17. August) habe der Besuchermagnet an seinem Schlafplatz gesessen. Am Abend sei Helene, die nach Angaben des Dortmunder Zoos „sowohl bei unseren Besuchern als auch bei unseren Mitarbeitern als eine der beliebtesten und bekanntesten Tierpersönlichkeiten“ galt, tot aufgefunden worden.

„Habt bitte Verständnis dafür, dass wir erst heute über Helens Tod berichten, da wir zunächst ein wenig Abstand zu der Situation gewinnen wollten“, erklärten die Verantwortlichen in einer Stellungnahme Tage nach dem Vorfall. Wie groß die Liebe zum zweitältesten Zwergplumplori in Europa war, kann der Zoo Dortmund ganz einfach belegen.

Zoo Dortmund trauert um seine Helene

So fanden sich bei der Fütterung der Zwergplumploris kurz vor Zooschluss immer wieder zahlreiche Besucher ein. Sie alle konnten sich nicht satt daran sehen, „wie Helene in ihrer gewohnt eher langsamen Art, und meist noch sichtlich verschlafen, ihre erste Frühstücksheuschrecke verputzte, ehe die nachtaktive Primatin nach Feierabend in die Nacht startete.“ Helene war nicht ohne Grund das Tier mit den meisten Paten im Zoo Dortmund.

Doch jetzt ist die beliebte Bewohnerin des Dortmunder Tierparks tot. “Meine Güte, ist bestimmt ein großer Schock, so plötzlich. Helene ist/war so ein süßer Schatz“, trauert eine Tierfreundin.

Warum musste Helene sterben?

Woran die kleine Primatin letztlich verstorben ist, ist noch unklar. Pathologische Untersuchungen sollen darüber Erkenntnisse liefern. Alle Beteiligten können allerdings stolz darauf sein, dass Helene so ein stattliches Alter erreicht hatte, dass außerhalb des Zoos aufgrund der Widrigkeiten in der freien Wildbahn nicht möglich sei.

„Du wirst uns sehr fehlen, liebe Helene“, verabschiedet sich der Zoo Dortmund nun mit emotionalen Worten. Die Pfleger müssen sich jetzt auf die beiden verbleibenden Zwergplumploris im Dortmunder Zoo (Marlene und Flori) konzentrieren, die die Herzen der Besucher ebenso hoch schlagen lassen wie die verstorbene Seniorin Helene.