Zoo Dortmund zeigt besonderes Video zum Nikolaus – danach haben Besucher diese Forderung

Dortmund. Für die Tiere im Zoo Dortmund geht es in diesem Jahr zu Weihnachten ganz besonders besinnlich zu. Mangels Gästen können sie sich ganz auf Artgenossen und Beute konzentrieren.

Corona hin oder her, die Tierpfleger im Zoo Dortmund bleiben auch im Lockdown nicht untätig. Das beweist ein Video, das der Dortmunder Zoo an Nikolaus auf seiner Facebook-Seite gepostet hat.

Zoo Dortmund entzückt Fans mit putzigem Video

Die Aufnahmen zeigen eine ganz besonders possierliche Gattung aus dem Zoo Dortmund: Den Kaiserschnurrbarttamarin. Am Nikolaustag haben sich die Pfleger der kleinen Krallenaffen etwas ganz besonderes überlegt.

In Nikolausmützen versteckten sie jeweils eine Heuschrecke, die die Primaten dann ergattern mussten. Gar kein so leichtes Unterfangen, wie das Video zeigt. Schließlich verkrümelten sich die Insekten in den Zipfeln der Mützen.

Zoo Dortmund: Fans aus dem Häuschen

Das Katz- und Mausspiel der bärtigen Tiere entzückte hunderte Zoo-Fans sichtlich. Hier einige Reaktionen:

Was die sich freuen voll putzig und wie süß die ihren Kopf in die Mütze stecken. Ganz toll von euch

Danke für dieses weitere Advents-Highlight, ihr macht einen Super-Job

Das Video hat mir den Start in den ekelig nassen Montag sehr versüßt

Eine Besucherin kann gar nicht genug bekommen. „Vielen lieben Dank für eure wahnsinnige Mühe! Wegen mir darf euer tierischer Adventskalender gerne auch 365 Tage haben.“

Zoo Dortmund zeigt noch zahlreiche weitere Videos

Zumindest bis zum 24. Dezember hält die Tierfreunde an. Bis dahin überrascht der Dortmunder Zoo seine Fans bei Facebook jeden Tag mit einem entzückenden Adventskalender-Tiervideo.

Mit den Aktionen wollen die Tierpfleger aber nicht nur die Besucher begeistern. Auch die Tiere müssen schließlich bei Laune gehalten werden. Müssen sie in der freien Wildbahn ihre Beute noch selbst jagen und sich vor Feinden verstecken, nimmt im Zoo gerne mal die Freizeit überhand. Aufgabe der Tierpfleger ist es daher „durch Tierbeschäftigung eine Grundlage für eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Tiere zu schaffen“, so der Zoo.

Wenn das Ergebnis dann auch noch für so viel Freude sorgt, haben doch alle gewonnen. (ak)