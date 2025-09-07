Zoo Dortmund informiert alle Besucher – „Gut, dass ich noch mal da war“

Der Zoo Dortmund hat auf Facebook bekannt gegeben, dass das Tamandua-Haus wegen Umbauarbeiten vorübergehend geschlossen bleibt. Der Grund: Eine neue Heizungsanlage wird installiert. Die tierischen Bewohner, darunter der südliche Tamandua Frieda, wurden bereits am Donnerstag (4. September) in Ausweichgehege hinter den Kulissen umgesiedelt.

Bleibt nur die Frage, wann das Tierhaus im Zoo Dortmund wieder öffnet…

Umbauarbeiten im Zoo Dortmund für Tierwohl

Viele Besucher loben das Engagement des Zoos für seine Tiere. „Zum Wohle der Tiere wird vieles getan. Anschließend wird alles top sein“, schrieb ein Fan. Ein anderer Nutzer zeigte sich zufrieden: „Gut, dass ich gestern noch mal da war. Aber was muss, das muss.“

Die Arbeiten im Zoo Dortmund laufen bereits. Wann das Tamandua-Haus wieder öffnet, ist aktuell noch unklar. Der Zoo kündigte jedoch an, zeitnah zu informieren.

Frieda bleibt im Fokus der Zoo-Fans

Herzstück der Reaktionen bleibt jedoch der Tamandua-Nachwuchs Frieda. Ein Foto auf Facebook bringt das Herz der Nutzer zum Schmelzen. „Sooo süüüss, da möchte man gleich Knutscher aufdrücken“ und „Hauptsache Frieda fühlt sich wohl und das scheint der Fall zu sein“, kommentierten die Nutzer. Auch Friedas niedliches Aussehen sorgte in den sozialen Medien für Begeisterung.

Der Zoo Dortmund versichert, dass Frieda und ihre Mitbewohner bestens versorgt sind. Besucher dürfen sich auf ein modernisiertes Tamandua-Haus freuen. Bis dahin bleibt Frieda das Highlight – auch hinter den Kulissen.

