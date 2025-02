Zoo Dortmund: Panda seit Ausbruch aus dem Gehege nicht mehr gesehen – jetzt gibt es Neuigkeiten

Ende November 2024 sorgte der kleine Panda Chenpo für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Zusammen mit den Einsatzkräften suchten die Tierpfleger den kompletten Zoo Dortmund nach dem Tier ab. Denn Chenpo war aus seinem Gehege ausgebrochen und wurde zunächst nicht wiedergefunden.

Die Geschichte hatte zum Glück ein Happy End, denn der Panda konnte nach einiger Zeit wohlbehalten im Zoo Dortmund eingefangen werden. Doch seitdem sind viele Wochen vergangen und von Chenpo fehlt in seinem Gehege noch immer jede Spur. Nun hat der Zoo Dortmund den Grund dafür genannt.

Zoo Dortmund: Besucher warten wochenlang auf kleinen Panda

In der letzten Zeit wurde die Sorge um den kleinen Panda wieder größer. Die Anfragen von besorgten Besuchern häufte sich beim Zoo Dortmund, sodass diese nun am Dienstag (18. Februar) eine Erklärung abgaben. Was passierte also mit Chenpo nachdem er wieder eingefangen wurde?

„Er kam zunächst in ein Gehege hinter den Kulissen, wo er vorsorglich unter Beobachtung gestellt wurde. Dort verhielt er sich jedoch völlig unauffällig und hatte sofort wieder einen ordentlichen Appetit“, soweit erst mal die gute Nachricht. Und weiter: „Nachdem das Gehege auf Schwachstellen überprüft und weitere Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, zog das Weibchen JingLing wieder in das Gehege ein, während Chenpo weiterhin hinter den Kulissen blieb.“

Chenpo wird wohl nicht vor April zurückkehren

Und für die Trennung der beiden Pandas gebe es einen einfachen und guten Grund und zwar, dass „Kleine Pandas eine einzelgängerische Lebensweise bevorzugen und üblicherweise nur zur Fortpflanzung mit einem Artgenossen zusammenkommen.“ JingLing werde aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters keinen Nachwuchs mehr gebären, sodass die beiden Artgenossen bis zum Ende der Paarungszeit, also Ende März, weiterhin getrennt bleiben. Bedeutet im Klartext, dass Chenpo wohl erst ab April wieder sein Außengehege betreten und für die Besucher sichtbar sein wird.

Immerhin bekommen die Besucher schon mal einen kleinen Schnappschuss des Pandas. Auf dem Bild frisst Chenpo genüsslich seinen Bambus – es geht ihm also gut. Und das ist ja das Wichtigste!