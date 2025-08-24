Tier-Babys kamen erst dieses Jahr im Zoo Dortmund zur Welt – jetzt sind sie schon wieder weg

Und schon müssen Besucher wieder Abschied nehmen! Am 4. April erblickte bei den Zwergziegen im Zoo Dortmund süßer Nachwuchs das Licht der Welt. Ziegenbaby „Socke“ wurde damit zum Star im Streichelzoo.

Doch Besucher des Zoos in NRW hatten nicht lange etwas von dem drolligen Kerlchen. Denn wie der Tierpark nun bekannt gibt, ist „Socke“ schon nicht mehr Teil des Streichelzoos.

„Zwergziege Socke und sein älterer Bruder Casimir haben gestern unseren Zoo verlassen und sind in ihr neues Zuhause auf Gut Böckelühr eingezogen, einem Bauernhof mit Ziegen, Eseln und Ponys in unserer Nachbarstadt Schwerte“, verrät der Zoo in mit Facebook-Beitrag.

Zoo in NRW trennt sich von Tieren

Da werden die beiden auf bereits bekannt Vierbeiner des Zoo Dortmund treffen. „Manch einer unserer aufmerksamen Follower wird bereits wissen, dass auch Haus-Esel Matze und sein älterer Bruder Maxi auf Gut Böckelühr ein neues Zuhause gefunden haben“, heißt es im Netz weiter.

Mit „Socke“ geht ein Publikumsliebling des Zoos in NRW, den ein trauriges Schicksal ereilte (wir berichteten). „Wie bereits damals berichtet, war seine Mutter kurz nach der Geburt verstorben, und so zogen die Tierpfleger ihn per Hand auf. Inzwischen benötigt Socke keine Milch mehr und frisst, wie es für sein Alter typisch ist, Gras, Heu und Pellets (gepresstes Futter)“, schreibt der Tierpark weiter.

Mittlerweile sind die beiden gut in ihrem neuen Zuhause angekommen und konnten sich bereits ein wenig einleben sowie mit den anderen Mitbewohnern bekannt machen. Dennoch benötigen „Socke“ und „Casimir“ noch etwas Zeit. „In den nächsten Tagen bleibt die Abtrennung noch stehen, so können sich alle Ziegen ganz entspannt aneinander gewöhnen, bevor die beiden Neuankömmlinge Socke und Casimir dann zu ihrer neuen Gruppe stoßen werden“, erklärt der Zoo Dortmund.