Besucher im Zoo Dortmund erfahren es erst an der Kasse – „Sehr ärgerlich“

Da wurden einige Besucher kalt erwischt! Viele Familien aus NRW verbringen gern am Wochenende ihre Zeit in einem Zoo. Vor allem der Tierpark in Dortmund ist da ein beliebtes Ausflugsziel. Doch am Sonntag (28. September) haben einige Familien eine unschöne Überraschung erlebt.

Denn die meisten haben erst vor Ort erfahren, dass der Zoo Dortmund am Sonntag bereits zwei Stunden früher schließt. Im Netz schreibt der Tierpark: „Hinweis: Der Zoo schließt an diesem Wochenende bereits um 16.30 Uhr!“ Das war aber wohl nicht genug …

Zoo Dortmund hat Besucher kalt erwischt!

„Auch hier noch einmal der Hinweis, den wir gestern bereits in unserer Story veröffentlicht haben: Der Zoo schließt heute, Samstag, 27. September und morgen, Sonntag, 28. September aus betrieblichen Gründen bereits um 16.30 Uhr. Kassenschluss ist jeweils um 16 Uhr“, heißt es im Netz weiter.

Für einige Besucher kommt diese Änderung aber ziemlich überraschend – immerhin hat der Tierpark sonst bis 18.30 Uhr geöffnet. „Ein Hinweis auf der Homepage wäre prima gewesen. Falls es dort einen gibt, ist dieser nicht offensichtlich“, schreibt unter anderem eine Zoo-Gängerin und fügt hinzu: „Es war sehr ärgerlich, dass man das erst an der Kasse erfahren hat. Nicht jeder schaut vorher bei FB. Es waren sämtliche Besucher äußerst verärgert. Und den Unmut kann man verstehen.“

Doch warum musste der Zoo Dortmund so kurzfristig umplanen? Unter einem Kommentar im Netz schreibt ein Mitarbeiter: „Es hatte personaltechnische Gründe. Einfach ausgedrückt: aufgrund eines hohen Krankenstands mussten wir den Dienstplan umschreiben.“

