Zoo Dortmund: Besucher schauen in Gehege genauer hin – und fallen vom Glauben ab

Spektakuläre Entdeckung im Zoo Dortmund! Der Tierpark gehört zu den beliebtesten seiner Art im Ruhrgebiet, lockt tagtäglich Tausende Besucher an. Und die haben jetzt einen neuen Paukenschlag zu verdauen, denn: Pfleger machen im Gehege eine noch nie da gewesene Entdeckung!

Kein Witz: Ein seltenes und skurriles Insekt aus Südostasien hat Nachwuchs bekommen – und zwar ausgerechnet im Zoo Dortmund! Wer vor dem Gehege steht, in dem die Nui-Chua-Stabschrecke lebt, staunt Bauklötze…

++ Zoom Gelsenkirchen: Was hinter den Kulissen dieses Geheges passiert, lässt Besucher ausrasten! ++

Zoo Dortmund: Pfleger machen Entdeckung in Gehege

In diesem Jahr nämlich zog die Insektenart aus dem Kölner Zoo ins Ruhrgebiet. Sie steht unter Artenschutz. Im Januar erhielt der Zoo Dortmund sechs Jungtiere. Und die haben jetzt selbst erstmals Nachwuchs bekommen! Die Nui-Chua-Stabschrecke gehört zu den wichtigsten Tieren der Artenschutz-Kampagne „Vietnamazing. Save nature“, die vom europäischen Zoo- und Aquarienverband EAZA angelaufen ist.

Spektakulär ist, dass das Insekt erst 2018 im Südosten Vietnams entdeckt wurde. Forscher fanden heraus, dass sie nur ein sehr kleines Verbreitungsgebiet hat, ist auf den lokalen Wald angewiesen, sodass sie empfindlich auf Umweltstörungen reagieren dürfe, wie beispielsweise die landwirtschaftliche Nutzung des Lebensraums.

Diese seltene Insektenart gibt es jetzt im Zoo Dortmund zu bestaunen. Foto: Marcel Stawinoga

Premiere im Zoo Dortmund

Besonders prekär ist dabei, dass die Nui-Chua-Stabschrecke im August 2023 nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Die Art ist also selten, womöglich sogar in der Natur schon ausgestorben. Sie steht auf der Roten Liste Vietnams und der Roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN).

Mehr News:

Der Pott-Zoo beteiligt sich am Aufbau eines europäischen Erhaltungszuchtprogramms, das vom Kölner Zoo initiiert wurde. In Dortmund finden Besucher das asiatische Insekt in der „Krabbelkiste“ gegenüber den Trampeltieren. Na dann, nichts wie los…