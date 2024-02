Zoo Dortmund bekommt neue Tierart – Besucher können nicht glauben, was sie da sehen

Neues Jahr, neues Glück im Dortmunder Zoo. Der Tierpark im Ruhrgebiet freut sich über Zuwachs der besonderen Art – und zwar von Nachbarn aus NRW.

So haben die Kollegen aus dem Kölner Zoo sechs Jungtiere einer Tierart auf die Reise geschickt, die es bislang im Zoo Dortmund noch nicht gegeben hat. Der Anblick lässt die Herzen von Tierfreunden höher schlagen.

Zoo Dortmund freut sich über Neuzugänge

„Mit der Nui-Chua-Stabschrecke (Nuichua rabaeyae) ist eine neue und aus Artenschutz-Perspektive interessante Tierart in unserem Zoo eingezogen“, verkündete der Dortmunder Zoo. Dabei handelt es sich um ein Insekt, das erst im Jahr 2018 wissenschaftlich beschrieben und im Nui-Chua-Nationalpark im Südosten Vietnams entdeckt wurde. „Sie scheint ein nur sehr kleines Verbreitungsgebiet zu haben und ist als Waldbewohner auf den lokalen Wald angewiesen, sodass sie empfindlich auf Umweltstörungen reagieren dürfte, wie die landwirtschaftliche Nutzung ihres Lebensraums.“

Im August 2023 wurde vergeblich versucht, das unscheinbare Insekt in seinem Verbreitungsgebiet zu finden. Es könne nach Angaben des Dortmunder Zoos nicht ausgeschlossen werden, dass die Nui-Chua-Stabschrecke in der freien Natur ausgestorben oder zumindest schwer bedroht ist. Umso wichtiger ist daher das Erhaltungszuchtprogramm, das der Kölner Zoo initiiert hat. Mit der Übernahme der Jungtiere beteiligt man sich nun im Ruhrgebiet an dem Projekt.

Hier findest du die neuen Zoo-Bewohner

Tierfreunde sind beim Anblick der neuen Bewohner im Zoo Dortmund entzückt: „Was ein wunderschönes zartes Lebewesen“, schreibt einer. „Interessant. Kaum von einem Stock zu unterscheiden ,tolle Tarnung’“, zeigt sich ein anderer beeindruckt.

Viele können kaum erwarten, die Tiere live in Aktion zu sehen. Du findest sie im Zoo Dortmund in einem Terrarium in der „Krabbelkiste“ gegenüber der Trampeltiere. Dort kann man sich das Insekt auf Führungen anschauen.