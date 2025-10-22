Zoo Dortmund zeigt süßes Tierfoto – sofort werden dramatische Erinnerungen wach

Bei seinem Anblick schmilzt wohl jedes Herz im Zoo Dortmund: der Kleine Panda Chenpo hat es den Besuchern angetan. Der knuffige, rotbraun-weiße Klettermax mit seinen frechen Knopfaugen begeistert seit Jahren Jung und Alt im Dortmunder Zoo. Jetzt hat der Tierpark ein neues Foto des Kleinen Pandas im Netz geilt und verraten, wie es dem süßen Racker so geht.

Doch wer die Geschehnisse im Zoo Dortmund schon eine längere Zeit verfolgt, der wird nicht verhindern können, dass bei der Erwähnung des Kleinen Pandas Chenpo direkt wieder dramatische Erinnerungen hochkommen.

Zoo Dortmund erlebte Panda-Ausbruch

Vor fast einem Jahr – in der Nacht auf den 21. November 2024 – verschwand Chenpo plötzlich aus seinem Gehege. „Bei der routinemäßigen Gehege-Kontrolle heute Morgen fiel unseren Tierpflegern auf, dass das Tier sich nicht in der Anlage befand“, teilte der Zoo Dortmund damals mit.

Es war der Startschuss einer aufwendigen Suchaktion, bei der der Zoo von Polizei und Feuerwehr unterstützt wurde. Eine Drohne schwebte über das Zoogelände, suchte mit einer Wärmebildkamera nach dem Kleinen Panda.

Im November 2024 musste der Kleine Panda Chenpo nach seinem Ausbruch aus dem Zoo Dortmund wieder eingefangen werden. Foto: Wüllner, Fernandez / News 4 Video-Line TV

Erst am nächsten Tag wurde Chenpo dann entdeckt. Er hatte sich an der Zillestraße hinter dem Zoo Dortmund in den Baumkronen am Straßenrand verschanzt. Feuerwehr und Tierpfleger setzten Drehleitern und Fangnetze ein – doch am Ende benötigte man einen Betäubungspfeil, den Zootierärztin Dr. Christine Osmann mit einem Blasrohr auf Chenpo „abfeuerte“. Unverletzt konnte das Tier zurück in den Zoo gebracht werden (>> hier kannst du alles zur Rettungsaktion nachlesen).

So geht es Chenpo heute

Doch auch nach diesem Drama wurde es nicht ruhig um Chenpo. Denn er blieb nicht nur für die ärztlichen Untersuchungen nach seinem Ausbruch zunächst hinter den Kulissen des Zoos – auch in den Monaten danach konnten Besucher nur Chenpos Partnerin JingLing im Gehege sehen. Da JingLing mittlerweile schon zu alt ist, um Nachwuchs zu bekommen, mussten sie und Chenpo während der Paarungszeit vorsorglich getrennt bleiben, erklärte der Zoo.

Mittlerweile leben sowohl Chenpo als auch JingLing in ihren eigenen (hoffentlich ausbruchsicheren) Anlagen. Was nicht weiter schlimm ist, weil Kleine Pandas laut dem Zoo Dortmund sowieso lieber als Einzelgänger unterwegs sind.

Und für alle Fans von Chenpo hat der Zoo eine wichtige Info parat: Täglich um 13.30 Uhr ist ein Tierpfleger vor Ort an Chenpos Gehege – und beantwortet allen Besuchern gerne ihre brennendsten Fragen rund um die Kleinen Pandas.