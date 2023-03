Zoo Dortmund: Besucher-Liebling gestorben – „Hab direkt Tränen in den Augen“

Ganz bittere Nachrichten aus dem Zoo Dortmund. Wie der Tierpark am Dienstag (28. Februar) bekanntgab, ist Gürteltier Kasimir gestorben. Demnach hatte der in die Jahre gekommene Besucherliebling in letzter Zeit stark abgebaut.

Ein bösartiger Tumor hatte ihm das Leben unerträglich gemacht. Gemeinsam mit den Tierärzten entschied der Zoo Dortmund, Kasimir im Alter von 23 Jahren einzuschläfern. Tierpfleger und Besucher reagieren bestürzt.

Zoo Dortmund muss Besucher-Liebling erlösen

Es begann mit Appetitlosigkeit und einer Schwellung der linken Gesichtshälfte. Plötzlich fiel Kasimir das Atmen schwer. Eine erste Behandlung schlug noch an. Doch die Schwellung wollte einfach nicht verschwinden. Als es dem Gürteltier immer schlechter ging, entschloss sich der Zoo Dortmund zu einer Untersuchung unter Narkose.

Dabei sollte die dramatische Ursache gefunden werden: Ein bösartiger Tumor, der vom Gaumen in die Nasenhöhle gewachsen war. Daher entschieden sich alle Beteiligten, den todkranken Kasimir von seinem Leid zu erlösen. Keine leichte Entscheidung – schließlich war das Sechsbinden-Gürteltier den Tierpflegern über Jahre ans Herz gewachsen.

Zoo Dortmund trauert um alten Hasen

„Wir, vor allem die zuständigen Tierpfleger, sind sehr traurig über Kasimirs Tod, der ein sehr neugieriges, wenn auch manchmal brummiges Gürteltier war“, teilte der Zoo Dortmund mit. Allerdings schätzen sich alle Beteiligten auch glücklich, dass man in Kasimir über knapp zwei Jahrzehnte einen treuen Begleiter gehabt habe. Mit 23 Jahren hatte der nun verstorbene Bewohner schon ein beträchtliches Alter erreicht. In der freien Wildbahn werden die Tiere maximal 15 bis 18 Jahre alt.

Besuchern fällt der Abschied ihres Lieblings dennoch sichtlich schwer. „Das ist so traurig und ich hab direkt Tränen in den Augen. Komm gut über die Regenbogen-Brücke kleiner Kasimir und danke das Du uns allen so lange, so viel Freude bereitet hast“, schreibt eine bei Facebook. „Kasimir, der süßeste Gürteltier Opa. Durch ihn bin ich überhaupt erst Fan geworden vom Zoo Dortmund. Machs gut, lieber Kasimir“, verabschiedet sich eine andere. Der Zoo Dortmund schließt sich an: „Kasimir, Du wirst uns sehr fehlen!“