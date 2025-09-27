Tierpfleger im Zoo Dortmund blicken ins Gehege – es ist schon wieder passiert!

Nanu, was ist denn hier im Zoo Dortmund los?

Erst vor wenigen Tagen – am 19. September – hatten im Gehege der Capybaras (auch „Wasserschweine“ genannt) zwei Jungtiere das Licht der Welt erblickt. Doch als die Tierpfleger im Zoo Dortmund nur vier Tage später nach dem Rechten sehen wollten, folgte bereits der zweite Schub.

Zoo Dortmund erlebt es mehrmals in wenigen Tagen

Denn nachdem Muttertier Maya ihre beiden Kinder zur Welt gebracht hatte, war am 23. September (Dienstag) Capybara-Mama Lia dran – und gebar drei kerngesunde Jungtiere. „Damit wachsen nun fünf Wasserschweine, wie Capybaras im Deutschen auch genannt werden, in unserem Zoo heran“, verkündet das Team aus Dortmund, das nun in weniger als einer Woche eine ganze Menge Zuwachs bekommen hat.

Auf Social Media teilt der Dortmunder Zoo ein Bild der Kleinen – und erklärt: „Die Mütter und ihre Sprösslinge sind wohlauf und wie auch auf dem Foto anbei zu sehen, vermischt der Nachwuchs der beiden Mütter sich in einer Art Kindergarten untereinander und wird auch sowohl von Lia als auch von Maya gesäugt.“

Knapp 1,5 Kilo wiegt ein neugeborenes Capybara-Baby. Wenn es später ausgewachsen ist, kann es satte 75 Kilo auf die Waage bringen – und bis zu 1,30 Meter groß werden. „Damit ist das Capybara das größte und schwerste Nagetier der Welt“, so der Zoo.

Und weil der Zoo Dortmund weiß, dass seine Follower im Netz große Tierfreunde sind und sich sehr für die vielen Arten im Tierpark interessieren, liefert er direkt noch einige interessante Fakten hinterher: „Capybaras kommen allerdings bereits mit bleibenden Zähnen zur Welt und nehmen zwischen ihrem ersten und dritten Lebenstag schon feste Nahrung zu sich, werden aber trotzdem etwas 16 Wochen lang von ihrer Mutter gesäugt. Außerdem kommen Wasserschweine bereits völlig behaart zur Welt. Als sogenannte Nestflüchter können sie auch nach der Geburt direkt sehen und laufen.“