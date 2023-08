Zoo Dortmund trifft drastische Entscheidung – mehr als 45 Tiere eingeschläfert

Was für ein Drama im Zoo Dortmund! Der Zoo in Dortmund gehört zu den beliebtesten im Pott, zieht täglich Tausende Gäste und Fans an. Jetzt aber war die Zooleitung zu einer äußerst dramatischen und traurigen Entscheidung gezwungen.

Wie das Social-Media-Team auf Facebook mitteilte, mussten Mönchssittiche eingeschläfert werden. Der Grund war natürlich ernst: Die Vögel waren von einer hochansteckenden und unheilbaren Virus-Erkrankung betroffen, die auch noch oft tödlich ausgehe.

Zoo Dortmund muss drastische Entscheidung treffen

Auf Facebook schreibt der Zoo Dortmund: „In den letzten Wochen hatten wir eine sehr schwierige Entscheidung zu treffen, die wir euch nun mitteilen wollen und auch unsere Beweggründe dahinter aufzeigen möchten. In der Mönchssittich-Gruppe in unserem Zoo wurde die für Papageien hoch ansteckende, nicht heilbare und oft tödlich ausgehende Virus-Erkrankung ‚Psittacine Beak and Feather Disease‘ (auf Deutsch: Feder- und Schnabelkrankheit der Papageien, PBFD) nachgewiesen, nachdem einige der Vögel typische Symptome der Erkrankung zeigten.“

Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr für andere Papageien und Sittiche im Zoo sowie der Unheilbarkeit und der oft tödlichen Verlauf der Krankheit, musste der Zoo „in Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt“ die Entscheidung treffen, die gesamte Gruppe von 34 Mönchssittichen im Zoo sowie 14 Tiere in der Außenstation einzuschläfern. Dies sei ein notwendiger Schritt zur Tierseuchenbekämpfung gewesen.

„Sind sehr getroffen“

Dass dem Zoo diese Entscheidung extrem schwerfiel, wird schnell klar: „Wir, das gesamte Zoo-Team und vor allem die zuständigen Tierpfleger, sind sehr getroffen von dieser schweren Entscheidung, die wir leider aufgrund ihrer Alternativlosigkeit treffen mussten, um eben keine weiteren Tiere in und außerhalb unseres Zoos zu gefährden.“ Die Tierkadaver seien der Uniklinik Düsseldorf übergeben worden, um „noch einen Mehrwert in der Forschung leisten zu können“.

Der Zoo bitte bei seinen vielen Facebook-Fans um Verständnis für den schweren Schritt, der „uns nicht leicht gefallen ist und den wir lange mit den zuständigen Tierpflegern, unserem Tiermanagement und dem Veterinäramt diskutierten“. Das scheint ein Großteil der User aufzuweisen. Hier eine Auswahl einiger Kommentare: