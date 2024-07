Zoo Dortmund: Jetzt herrscht bittere Gewissheit – Besucher verlieren jede Hoffnung

Dieser Anblick im Zoo Dortmund war in den letzten Wochen nichts für schwache Nerven. Orang-Utan Walter hat die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2024 im eigenen Land getippt.

Dabei erwies sich der haarige Menschenaffe als außerordentlich zuverlässiges EM-Orakel. Sollte etwa endlich der Nachfolger von Orakel Paul aus dem Sea Life in Oberhausen gefunden worden sein? Nach dem Ausscheiden der DFB-Elf im Viertelfinale gegen Spanien hat der Zoo Dortmund Walter erneut ins Rennen geschickt. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Zoo Dortmund: Walter tippt Oranje-Spiel

Die Vorrunden-Siege der DFB-Elf gegen Schottland und Serbien, das Achtelfinal-Duell gegen Dänemark und die bittere Pleite gegen Spanien. Bei all diesen Spielen hatte der Orang-Utan richtig gelegen. Nur beim Remis gegen die Schweiz hat Walter daneben gelegen. Zu seiner Ehrenrettung: Die Möglichkeit, auf Unentschieden zu tippen, hatte er gar nicht.

Anlässlich des EM-Halbfinals vor der eigenen Haustür durfte sich das glorreiche Orakel der EM 2024 erneut beweisen. Doch bittererweise mussten alle Besucher feststellen, dass Walter offenbar nach dem Ausscheiden der Nagelsmann-Elf seinen Riecher verloren hatte. So ließ der Orang-Utan die Oranje-Fans in den Dortmunder Fan-Zones mit seinem Tipp für die Elftal noch jubeln. Doch am Ende gab es nicht nur bei Fans der Niederlande lange Gesichter.

Kann Walter nur Deutschland?

Denn wenn sich das Ruhrgebiet nicht mehr auf Walter verlassen kann, was bleibt dann noch?

Vielleicht ja die Hoffnung darauf, dass Walter bei Deutschland-Spielen auch in der Zukunft das richtige Näschen beweisen könnte. Als EM-Orakel mag er vielleicht nicht die richtige Wahl gewesen sein. Als Deutschland-Maskottchen würden wir ihm dann aber doch noch mal eine Chance geben.