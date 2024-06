Zoo Dortmund: Nervenkitzel im Gehege – Besucher zittern bis zur letzten Sekunde! „Oh je“

Seit Tagen gibt es im Zoo Dortmund kaum ein anderes Thema mehr. Und auch am Sonntag (23. Juni) fieberten alle Besucher mit.

Vor dem Deutschland-Spiel gegen die Schweiz schauten alle im Zoo Dortmund wieder in das Gehege von Sumatra-Orang-Utan Walter. Sollte das EM-Orakel wieder recht haben? Und setzt es sich im „Derby“ gegen seine Mitstreiter aus Gelsenkirchen durch?

++ Deutschland – Schweiz: Deutsche Fans fassungslos – dieser Anblick sorgt für ungläubiges Kopfschütteln ++

Zoo Dortmund: Besucher zittern bis zur letzten Minute

Es war denkbar knapp. Deutschland zitterte sich am Sonntagabend im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz zum Gruppensieg. Erst der eingewechselte Niclas Füllkrug sollte die Nationalmannschaft mit einem sehenswerten Kopfballtreffer erlösen. Das Unentschieden reichte am Ende für den Gruppensieg.

Mehr aus dem Zoo Dortmund: Bewegende Szenen im Gehege – Besucher sind regelrecht hin und weg

Einer, der lange auf der Siegerspur war, ist Orang-Utan Walter. Nachdem das EM-Orakel aus dem Zoo Dortmund in den ersten beiden Gruppenspielen noch für Deutschland und damit richtig getippt hatte, entschied er sich am Sonntag für die Schweiz. „Oh je, Walter, solltest du Recht behalten?“, fürchteten die Besucher schon vor Anpfiff. Und dann gelang den Eidgenossen durch Ndoye auch noch die Führung. Doch die sollte bekanntlich nicht bis zum Ende Bestand halten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

EM-Orakel mit Tücken

Denn in der 92. Spielminute klingelte es im Schweizer Kasten. Ein Fakt der Fragen aufwirft: Hat Walter die Nachspielzeit bei seiner Eingebung nicht mit einberechnet? Oder hing das EM-Orakel einfach in der Luft? Schließlich gab es nur zwei Eimer im Gehege – einen für Deutschland, den anderen für die Schweiz. Die Wahl zu einem Unentschieden hatte er nicht. In der K.o.-Phase entscheidet sich endgültig, ob Walter den richtigen Riecher hat. Denn hier gibt es naturgemäß nur zwei Möglichkeiten: Weiterkommen oder Ausscheiden.

Mehr Themen:

Auch das EM-Orakel in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen hatte bis zum Schweiz-Spiel immer richtig getippt. Alles roch nach einem Orakel-Derby zwischen dem Dortmunder und Gelsenkirchener Zoo. Vor dem Duell gegen die Eidgenossen spielten sich dann irre Szenen im Gehege der Erdmännchen ab. Es erinnerte ausgerechnet an ein legendäres Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund. Hätte der Zoom-Pfleger nicht eingegriffen, hätte man diese Szenen durchaus als Unentschieden werten können. Aber schau es dir selbst an >>>