Wetter im Ruhrgebiet: Sturmjäger gelingt irres Video – er warnt: „Das Ding hat es richtig in sich! Achtung Westdeutschland!“

Auf die Hitze, heiße Temperaturen und schwüle Luft der letzten Tage folgt nun ein Wechsel des Wetters, der im besten Fall nur kurz andauert. Für das Wochenende sind teils heftige Gewitter in NRW angesagt.

Im Ruhrgebiet könnte es am Wochenende richtig heftig werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

Wetter im Ruhrgebiet: Dann kracht es in deiner Stadt

Samstag, 19. Juni

21.30 Uhr: Irre Aufnahmen von Sturmjäger und aus Holland - dringende Warnung: „Achtung Westdeutschland!“

Irre Aufnahmen eines Sturmjägers! Der Unwetterjäger hat auf Facebook ein Live-Video gestartet, bei dem man den Wind nur so peitschen hört. Dazu kommt massig Regen runter, Staub wirbelt durch die Luft. „Das Ding hat es richtig in sich, es wird richtig viel Wind dabei sein. Achtung Westdeutschland!“, ruft der Kameramann dazu. In der Unwetterfront selbst sieht man es mehrmals heftig blitzen. Den Link findest du >>> hier.

Auch ein weiteres Video aus den Niederlanden zeigt, was in NRW runterkommen könnte. Dort wird eine Terrasse von einem Sturm regelrecht zerlegt. Das Video ist offenbar in Leersum entstanden, es liegt etwa 50 Kilometer vor der NRW-Grenze.

12.05 Uhr: Unwetterwarnung! HIER kracht es heute noch gewaltig

Der DWD hat für heute Nacht einige Unwetterwarnungen für das Ruhrgebiet rausgegeben. „In der Nacht zum Sonntag zieht von Südwesten her voraussichtlich ein größeres Gewittergebiet durch. Dabei können punktuell heftiger Starkregen mit Mengen zwischen 30 und 40 l/qm in kurzer Zeit, Hagel mit Korngrößen bis zu 5 cm und schwere Sturmböen bis zu 100 km/h (Bft 10) auftreten.“ Die Warnung vor einem schweren Gewitter gilt von 22 Uhr am Samstag bis 6 Uhr am Sonntagmorgen unter anderem für die folgenden Städte im Ruhrgebiet: Dortmund, Essen, Bottrop, Duisburg, Mülheim, Herne, Oberhausen, Bochum und Gelsenkirchen.

10.15 Uhr: Starkregen in der Nacht zu Sonntag?

Auch der Samstag wird wieder warm. Laut „WDR“ sollen die Temperaturen in NRW zwischen 27 und 31 Grad liegen. Dank eines frischen Windes soll das Wetter aber angenehmer sein, als die Tage zuvor.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag könnte es aber sehr ungemütlich werden. Ein Tiefdruckgebiet steuert von Frankreich auf NRW und das Ruhrgebiet zu. Es könnte unschöne Auswirkungen auf das Wetter haben. Es besteht eine Unwettergefahr – auch Starkregen und schwere Sturmböen sind möglich. „Es könnte aber einmal quer durchs Land ziehen“, so WDR-Wetterfrau Theresa Salentin.

09.11 Uhr: Polizei erwartet heißes Wochenende

Die NRW-Polizei bereitet sich auf das warme Wochenende mit dem Deutschland-Spiel bei der EM vor und hat bereits mehreren Behörden vor Ort Hundertschaften zur Unterstützung zugewiesen.

. Im Dortmunder Westpark, wo es zuletzt immer wieder zu Auseinandersetzungen kam und vergangenes Wochenende ein 22-Jähriger erschossen wurde, will die Polizei besonders präsent sein.



„Mit Blick auf die aktuelle Wetterlage, die bereits (teilweise) erfolgten Öffnungen der Gastronomie und die wieder möglichen Aktivitäten der Menschen im Freien, wird die Polizei NRW die Situationen und deren Entwicklungen sehr genau beobachten“, hieß es zur allgemeinen Lage aus dem Innenministerium. Grundsätzlich seien bei Verstößen gegen die Coronaschutz-Verordnung die jeweiligen Ordnungsämter zuständig. Die Polizei unterstütze die Kommunen.



In Münster wird der Bereich um den Aasee nach Ausschreitungen am letzten Wochenende gesperrt, wie die Stadt mitteilte. In Köln wollen Stadt und Polizei an „Hotspots“ dafür sorgen, dass es dort erst gar nicht zu Menschenansammlungen kommt. In Düsseldorf wird ein Teil des Rheinufers wegen Auto-Posern gesperrt.

Freitag, 18. Juni

22:26 Uhr: Unwetterwarnungen in NRW ausgeweitet

Der Deutsche Wetterdienst hat seine amtliche Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen noch einmal ausgeweitet. Vor allem im Westen (Ostwestfalen, Kreis Soest, Hochsauerlandkreis, Kreis Siegen-Wittgenstein), im Raum Köln und in der Eifel ist laut den Meteorologen mit schweren Gewittern zu rechnen.

Das Wetter im Ruhrgebiet soll am Wochenende richtig ungemütlich werden. Gewitter sind angesagt! (Symbolbild) Foto: imago images

18:42 Uhr: Erste Unwetter in Westfalen und Siegerland

Der Deutsche Wetterdienst berichtet, dass es am Freitagnachmittag zwischen Siegerland und Ostwestfalen-Lippe zu den ersten Unwettern kam. In Bad Wünnenberg etwa schüttete es wie aus Kübeln - dort regnete es innerhalb von einer Stunde 32 Liter pro Quadratmeter vom Himmel.

14.20 Uhr: Samstag soll es noch sonnig werden, ab Sonntag dann Gewitter

Während der Samstag noch sonnig bei bis zu 28 Grad werden soll, rauschen ab Sonntag weitere Gewitterwolken über NRW. Keine Stadt soll davon verschont bleiben.

Dabei sinken die Temperaturen vorerst nicht allzu sehr auf maximal 27 Grad ab in den meisten Städten im Ruhrgebiet. Doch nachts kann es sich etwas abkühlen, auf rund 19 Grad. Das wäre zumindest für die Nachtruhe nicht schlecht

10.05 Uhr: Vereinzelte Gewitter am Freitagnachmittag

Für Freitagnachmittag sind vereinzelte Gewitter in Essen, Mülheim und Bochum angesagt. Ganz trocken wird wohl der gesamte Pott nicht bleiben.

Gewitter bergen allerdings auch eine Gefahr, denn durch Blitzeinschlag kann es unter anderem zu Bränden kommen.

Die Experten warnen vor möglichen Gefahren wie Blitzschlag, entwurzelte Bäume oder Schäden an Dächern. „beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.

Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich“, so der DWD.

_________________

Gesamte Woche eher wechselhaft feucht statt knallige Hitze

Ab Montag sollen die Temperaturen dann allmählich weiter sinken. Außerdem rollen immer mehr Gewitter durch NRW, sodass die gesamte Woche wechselhaft feucht werden soll. (fb/mb)