Wetter in NRW: Erster Schnee in dieser Ruhrgebietsstadt erwartet! Ernüchternde Prognose für Winter-Fans

50 Zentimeter Neuschnee in Bayern, Schnee im Sauerland und im Bergischen, selbst auf Mallorca kündigen Meteorologen den ersten Schnee an – nun endlich auch im Ruhrgebiet?

Das Wetter bringt in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht nur Kälte und Frost, sondern tatsächlich auch Schnee für eine Ruhrgebietsstadt. Hier die Aussichten!

Wetter-Aussicht: Erster Schnee im Ruhrgebiet!

Wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntagabend vermeldet, bestehen durchaus Chancen, dass in Dortmund heute Nacht Schnee fällt. Das große Aber: Vorerst nur in Lagen über 200 Meter. Somit dürften davon eher Bewohner in Richtung Unna betroffen sein.

Neben Schneematch kann dichter Nebel Autofahrern die Sicht erschweren. Neben Dortmund ist auch in Köln und Düsseldorf mit Schneematsch und Regen zu rechnen. Im südlichen Ruhrgebiet prognostiziert der DWD mit vorübergehenden Schneeregen, sonst keine Glätte.

Wirklich mit Schnee kann nur im Sauerland und Westerwald gerechnet werden: Hier könnten bis zu 15 Zentimeter Neuschnee herunterkommen.

Kurzes Vergnügen: Temperaturen steigen wieder

Der Trend hält jedoch nur kurz an: Die Temperaturen klettern leicht auf vier bis 6 Grad. Nur in höheren Lagen fällt vereinzelt noch Schnee. Nur ganz vereinzelt ist in der Nacht auf Dienstag leichter Schneegriesel oder Sprühregen mit örtlichem Glatteis möglich. (mb)