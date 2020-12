Wetter in NRW: Ernüchternde Prognose für Winter-Fans – auch im Ruhrgebiet lauert am Morgen DIESE Gefahr

50 Zentimeter Neuschnee in Bayern, Schnee im Sauerland und im Bergischen, selbst auf Mallorca kündigen Meteorologen den ersten Schnee an: Auch im Ruhrgebiet sollte sich das Wetter ändern.

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachte das Wetter zwar kein Schneechaos im Ruhrgebiet, dafür lauert am Montagmorgen eine andere Gefahr.

Wetter-Aussicht: Nach Schnee lauert neue Gefahr im Ruhrgebiet

Der Deutsche Wetterdienst gab am Sonntagabend eine Schnee-Warnung für NRW und das Ruhrgebiet heraus. Konkret sollte es in Dortmund schneien, wenn auch erst in Lagen über 200 Meter. Ansonsten dürften davon eher Bewohner in Richtung Unna betroffen sein.

Neben Schneematch könnte dichter Nebel Autofahrern die Sicht erschweren. Über dem Ruhrgebiet hinaus war auch in den NRW-Städten Köln und Düsseldorf Schneematsch und Regen möglich. Im südlichen Ruhrgebiet prognostizierte der DWD vorübergehenden Schneeregen, sonst keine Glätte. Wirklich mit Schnee konnte nur im Sauerland und Westerwald gerechnet werden: Hier könnten bis zu 15 Zentimeter Neuschnee herunterkommen.

Jetzt lauert aber eine neue Gefahr im Ruhrgebiet: Der DWD hat die Schnee-Warnung zwar ab 7 Uhr aufgehoben, in höheren Lagen wird jedoch weiter vor Schnee gewarnt und ansonsten ist Regen oder Schneeregen möglich. Damit kann es weiter glatt sein. Autofahrer sollten vor allem in den Morgenstunden vorsichtig sein. In den Hochlagen des Sauerlands und der Eifel meldet der DWD leichten Frost bis -2 Grad. Tagsüber erreichen die Höchsttemperaturen dann 4 bis 6 Grad, im höheren Bergland 1 Grad.

Leichter Frost in der Nacht

Doch in der Nacht zum Dienstag prognostiziert der DWD erneut leichten Frost bis -3 Grad. Die eisigen Temperaturen und die Glättegefahr dauern damit weiter an. (mb, nk)