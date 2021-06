Wetter im Ruhrgebiet: Gewitter im Anmarsch! Für diese Städte warnt der DWD!

Auf Hitze, heiße Temperaturen und schwüle Luft folgt häufig ein kurzfristiger Wetter-Wechsel. In einigen Ruhrgebietsstädten versprechen lokale Gewitter am Donnerstagabend Abkühlung, aber auch Gefahr.

Denn für gleich mehrere Orte im Ruhrgebiet spricht der Deutsche Wetterdienst die Gefahrenstufe zwei von vier für starke Gewitter aus.

Wetter im Ruhrgebiet: Dann kracht es in deiner Stadt

So soll es ab kurz vor 19 Uhr bis 19.30 Uhr zu starken Gewittern in Bochum und Dortmund kommen. Durchaus möglich, dass der Deutsche Wetterdienst weitere Warnungen für andere Städte ausspricht.

Die Experten warnen vor möglichen Gefahren wie Blitzschlag, entwurzelte Bäume oder Schäden an Dächern. „beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich“, so der DWD in einer aktuellen Meldung.

