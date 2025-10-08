Blindgänger-Fund in Dortmund: Westfalenpark gesperrt

Ein Blindgängerfund sorgt für Aufregung im Westfalenpark: Bei Bauarbeiten wurde eine 250-Kilogramm-Bombe entdeckt, die noch heute entschärft werden soll.

Evakuierungen, Straßensperrungen und Einschränkungen im Nahverkehr sind die Folge.

Westfalenpark: Auswirkungen auf den Nahverkehr

Bei Bauarbeiten im Westfalenpark wurde am Mittwoch (08.10.) gegen Mittag ein amerikanischer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der 250-Kilogramm-Sprengkörper soll noch am Mittwoch vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg entschärft werden. Aus Sicherheitsgründen wird ein 250-Meter-Radius um den Fundort in Dortmund evakuiert.

Betroffen sind unter anderem ein Hotel, eine Tankstelle und ein Bürogebäude. Die Evakuierung startet gegen 16:30 Uhr. Ab 17:00 Uhr wird die B54 zwischen der Auffahrt B1 und der Nordkirchenstraße gesperrt, um die Arbeiten abzusichern. Die Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, um den Bereich frei zu halten.

Westfalenpark: Entschärfung als Teamleistung

Auch der öffentliche Nahverkehr rund um den Westfalenpark ist beeinträchtigt. Die Linien U45, U46 und U49 verkehren nur eingeschränkt. Die U45 fährt lediglich zwischen Hauptbahnhof und Karl-Liebknecht-Straße, während die U46 zwischen Brunnenstraße und Remydamm pendelt. Die U49 ist zwischen Rombergpark und Hacheney sowie Hauptbahnhof und Märkischer Straße unterwegs.

Die Buslinien von DSW 21 sind vom Einsatz nicht betroffen und fahren regulär. Trotz der Einschränkungen sind die Maßnahmen unverzichtbar, um die Sicherheit während der Entschärfung gewährleisten zu können. Anwohner und Betroffene werden gebeten, die Anweisungen der Einsatzkräfte zu befolgen und das Gebiet weiträumig zu meiden.

Die Entschärfung des Blindgängers ist auch eine Leistung guter Zusammenarbeit. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst, Polizei und Feuerwehr ziehen dabei an einem Strang. Sobald die Bombe neutralisiert ist, werden alle Einschränkungen aufgehoben. Der Westfalenpark bleibt unterdessen erneut ein Schauplatz, der zeigt, wie wichtig solche Einsätze auch Jahrzehnte nach dem Krieg sind.