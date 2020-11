Weihnachtsstadt Dortmund: Riesentanne wird abgebaut – SO kannst du dir deinen eigenen Baum sichern

Weihnachtsstadt Dortmund: Die Riesen-Tanne wird abgebaut. So kannst du dir einen der Bäume sichern.

Dortmund. Wegen der Corona-Pandemie fällt die Weihnachtsstadt Dortmund in diesem Jahr aus.

Das Markenzeichen der Weihnachtsstadt Dortmund, der große Weihnachtsbaum dem Hansaplatz, war bereits zur Hälfte aufgebaut, da schneite die Absage herein. Wie die rund 1.700 Fichten, die für den Aufbau des Baums nötig sind, nun weiter genutzt werden, hat Oberbürgermeister Thomas Westphal am Mittwoch verkündet.

Weihnachtstadt Dortmund: Das passiert mit den Bäumen der Riesen-Tanne

Wie Westphal mitteilte, sind nicht alle genutzten Bäume geeignet, um als Weihnachtsbaum in der privaten Wohnung verwendet zu werden. Für diesen Zweck kommen nur etwas mehr als 200 Fichten in Frage, die ursprünglich um die Riesen-Tanne auf dem Hansaplatz gruppiert worden wären.

Wird dieses Jahr nicht auf dem Hansaplatz leuchten: Der größte Weihnachtsbaum der Welt. Foto: imago images / Friedrich Stark

Die Pläne für diese ausgewählten Fichten stehen bereits fest: 165 Bäume werden an Kitas gespendet, 65 weitere an Seniorenheime – sowohl von städtischen als auch von freien Trägern.

Die restlichen so genannten „Funktionsbäume“, die sich nicht zwingend für den Gebrauch in den eigenen vier Wänden eignen, können allerdings ebenfalls neue Besitzer finden.

Interessenten können bis Freitag Bäume abholen

Falls du Interesse an einem Weihnachtsbaum hast – beispielsweise für den Garten oder sonstige Außenbereiche –, kannst du dir bis zum Freitag, 13. November, ein Exemplar direkt am Hansaplatz abholen. Interessenten sollten bezüglich eines Termins in Kontakt mit der EDG treten, rät Geschäftsführer Bastian Prange.

Der Dortmunder Weihnachtsmarkt im November 2019. Foto: imago images / Friedrich Stark

„Bitte kommen Sie nicht in Horden, sondern einzeln. Dann kann man sich bei den Schaustellern anmelden und einen Baum mitnehmen, wenn man dafür eine Verwendung hat“, appelliert OB Westphal.

Ein fester Teil der Funktionsbäume ist bereits als Biomasse zur Stromerzeugung eingeplant.

OB Westphal: „Symbol der Hoffnung“

Als Vorsitzender des Dortmunder Weihnachtsbaum e.V. sei sich Oberbürgermeister Westphal bewusst, dass die Riesen-Tanne am Hansaplatz für viele Menschen ein wichtiges Symbol sei.

Mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen sei es aber aktuell ein Gebot der Vernunft, in diesem Jahr auf den Baum zu verzichten: „Denn wenn es gelingt, die Infektionszahlen zu drücken, dann wird diese Maßnahme zu einem Symbol der Hoffnung.“ (at)