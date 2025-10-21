Neidische Blicke aus Dortmund – Rekordbaum erreicht Weihnachtsmarkt in NRW

45 Meter hoch, 40 Tonnen schwer, auf einer Grundfläche von 400 Quadratmetern. Der Weihnachtsbaum auf dem Hansaplatz in Dortmund lockt jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Das leuchtende Wahrzeichen wird als der „größte Weihnachtsbaum der Welt“ angepriesen.

Doch mittlerweile hat der Weihnachtsbaum aus Dortmund Konkurrenz – und zwar in unmittelbarer Nähe. Und der besagte Weihnachtsmarkt in NRW schmückt sich jetzt auch noch mit einem ganz eigenen Rekord.

Weihnachtsmarkt in NRW feiert Rekordbaum

Die Rede ist vom imposanten Weihnachtsbaum, der am Donnerstag (23. Oktober) auf dem Cranger Kirmesplatz aufgebaut werden und als Wahrzeichen für den Cranger Weihnachtszauber dienen soll.

Das Besondere: Im Gegensatz zum Konkurrenten aus Dortmund handelt es sich um einen einzigen Baum mit wirklich stattlichen Maßen: So soll der Baum ebenfalls 45 Meter hoch sein und satte 80 Tonnen auf die Waage bringen. Zehn Spezialtransporter braucht es, um den massiven Baum nach Herne zu verfrachten.

„Es handelt sich um Europas größte mobile Tanne mit einem beeindruckenden Durchmesser von rund 14 Metern“, verrät Alex Talash, Sprecher des Cranger Weihnachtszaubers.

„Deutschlands erster Weihnachtsbaum“

Im Gegensatz dazu besteht der „größte Weihnachtsbaum der Welt“ in Dortmund traditionell aus 1.200 Rotfichten, die ab Dienstag (21. Oktober) nach und nach aufgetürmt werden. Und das dauert seine Zeit. Beim Cranger Weihnachtszauber hingegen soll der Rekordbaum bereits am Donnerstag aufgerichtet werden. Deshalb verleiht man ihm hier den Titel „Deutschlands erster Weihnachtsbaum 2025“.

Als wäre das noch nicht genug, handelt es sich bei dem Baum auf Crange nicht nur um ein Foto-Objekt. Stattdessen kommt das gute Stück wie ein begehbarer Kleiderschrank daher. Im „Erdgeschoss“ gibt es einen 360-Grad-Ausschank mit Glühwein und Co. Und in der zweiten Etage innerhalb des Baum gibt es sogar einen Gastraum mit Platz für 60 Leute. Dieser kann unter anderem für Events und Gruppen reserviert werden. Starke Argumente, die den ein oder anderen Dortmunder womöglich vor Neid erblassen lassen.