Nach Alarm in Magdeburg: Dürfen Weihnachtsmärkte in Dortmund, Essen und Co. öffnen?

Egal ob Essen, Bochum, Dortmund oder Düsseldorf – in ganz NRW fiebern die Menschen auf die Eröffnung der großen Innenstadt-Weihnachtsmärkte hin. Das gilt auch für Magdeburg, wo gerade der Prozess um das Attentat auf den Weihnachtsmarkt im Jahr 2024 begonnen hat (mehr dazu hier >>>).

Am ersten Prozesstag sorgte eine behördliche Entscheidung für mächtig Wirbel. So hat das Landesverwaltungsamt das Sicherheitskonzept des Magdeburger Weihnachtsmarkts nicht durchgewunken. Somit erteilte die Stadt der geplanten Eröffnung des bunten Treibens in der Hauptstadt Sachsen-Anhalts am 20. November vorerst keine Genehmigung. Ein Szenario, das auch in Dortmund, Essen und Co. drohen könnte?

Weihnachtsmärkte in Dortmund, Essen und Co. genehmigt?

Rumms! Das hat gesessen. Die Landesverwaltung hat das Sicherheitskonzept des Magdeburger Weihnachtsmarkts förmlich in der Luft zerrissen. Der Veranstalter verkenne seine Pflichten, heißt es darin (welche Punkte die Behörden kritisieren, liest du hier >>>).

Auch in NRW stehen die Veranstalter im engen Austausch mit den Behörden. Wie DER WESTEN erfuhr, seien die Sicherheitskosten in den letzten Jahren extrem gestiegen. Eine Sprecherin des Dortmunder Weihnachtsmarkts spricht von einem hohen sechsstelligen Betrag, der jährlich für Personal, Absperrungen und technische Infrastruktur fällig werde. In Essen liege der Anteil der Sicherheitskosten mittlerweile bei über 30 Prozent des Gesamtbudgets (mehr dazu hier >>>). Doch hat sich der Aufwand gelohnt oder droht Weihnachtsmärkten in NRW auch eine Absage wie in Magdeburg?

Weihnachtsmarkt in Essen in den Startlöchern

Auf Nachfrage von DER WESTEN kann ein Sprecher von Essen-Marketing beruhigen. Die Genehmigung sei schon lange da. Am Montag habe der Veranstalter die Schlüssel an die Buden-Betreiber übergeben. „In den kommenden Tagen werden die rund 170 Stände mit Waren befüllt und festlich dekoriert“, erklärt der Sprecher. Einer Eröffnung des Essener Weihnachtsmarkts am Freitag (14. November) um 11 Uhr stehe damit nichts mehr im Wege.

In Bochum und Düsseldorf (beide Start: 20. November) stehe man noch in letzten Absprachen mit den Behörden. Man rechne aber mit einer „zeitnahen“ Genehmigung. Auch in Dortmund ist man auf der Zielgeraden. Eine Sprecherin der Weihnachtsstadt teilte mit, dass das Sicherheitskonzept wie immer in engem Austausch mit der Stadt Dortmund erstellt und gegebenenfalls angepasst werde: „Die finale Abnahme erfolgt immer im Rahmen einer gemeinsamen Begehung, die bereits für nächste Woche terminiert ist.“