Das erwartet dich auf Dortmunds Weihnachtsmärkten – Highlights wie die Weihnachtsstadt & mehr

Wenn die Tage kürzer werden, verwandelt Dortmund sich von einer Ruhrgebietsstadt in eine Weihnachtsstadt – mit funkelnden Lichtern, stimmungsvoller Atmosphäre und einem der größten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Hier findest du alle Infos zu Dortmunds Weihnachtsmärkten 2025: Öffnungszeiten, Highlights, Parkmöglichkeiten, Adressen und Besonderheiten.

Weihnachtsstadt 2025 – der größte Weihnachtsmarkt Dortmunds

Die Weihnachtsstadt zählt zu den größten Märkten in NRW und ist ein ganz besonderes Highlight von Dortmunds Weihnachtsmärkten. Mit über 250 Ständen bietet die Weihnachtsstadt Dortmund alles, was in der Adventszeit dazugehört: Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, außergewöhnliches Spielzeug, kulinarische Spezialitäten und mehr.

Zentraler Ort ist der Hansaplatz in der Innenstadt, umgeben von weiteren Plätzen mit Buden und Lichtwegen. Ein besonderes Wahrzeichen ist der „größte Weihnachtsbaum der Welt“ – ein 45 Meter hoher Baum mit rund 138.000 LEDs, der in der Weihnachtsstadt Dortmund als festlicher Mittelpunkt gilt.

Auf den Wegen zwischen den Ständen duftet es nach Glühwein, gebrannten Mandeln, Bratwurst und Reibekuchen. Von den Bühnen spielt Live-Musik, die Buden sind festlich geschmückt und Kinder besuchen den Weihnachtsmann und seine Helfer. Der größte Weihnachtsmarkt der Ruhrgebietsstadt Dortmund bietet ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein, sowohl für Einheimische als auch für Besucher aus der Region. Hier erfährst du, welche Highlights dich erwarten, wie du anreisen kannst und wann der Markt stattfindet.

Weihnachtsmarkt Dortmund – Öffnungszeiten 2025

Das sind die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts Dortmund 2025: Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 12 bis 21 Uhr

26. Dezember: 12 bis 21 Uhr

27. bis 30. Dezember: 11 bis 21 Uhr

Ruhetage und Sonderöffnungszeiten:

Totensonntag (23. November 2025): geschlossen

Heiligabend (24. Dezember): nur 11 bis 14 Uhr, nur einige Stände geöffnet

1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember): geschlossen

Die Glühwein- und Imbissstände sind üblicherweise etwa eine Stunde länger geöffnet als die Buden selbst.

Adresse, Anreise & Parken

Adresse des Weihnachtsmarkts Dortmund: Hansaplatz, 44137 Dortmund, verteilt auf die Innenstadt, Alte Märkte, Reinoldikirche, Hansaplatz etc.

Parken: In der Innenstadt stehen mehrere Parkhäuser zur Verfügung, ein Parkleitsystem mit 64 Digitalanzeigen und 42 statischen Wegweisern erleichtern die Orientierung.

Unser Tipp: Nutze das vielfältige Park+Ride-Angebot, um schnell und flexibel zu Dortmunds Weihnachtsmärkten zu kommen. P+R-Anlagen gibt es am Hauptfriedhof, Westfalenpark, Hafen und Schulte-Röddung.

Dortmunds Weihnachtsstadt erstrahlt im festlichen Glanz und bietet neben Spaß auf den Fahrgeschäften und kulinarischen Angeboten auch einige weitere besondere Highlights. Foto: IMAGO / Zoonar

Attraktionen & Highlights der Weihnachtsstadt Dortmund

Der Weihnachtsmarkt Dortmund bietet viele besondere Elemente, die einen Besuch unvergesslich machen. Von eindrucksvollen Lichtspielen, Kaspertheater und einer Schnitzeljagd bis hin zu Mitmachaktionen mit dem BVB-Maskottchen Emma. Besucher können sich außerdem auf kulinarische Highlights an den Imbissständen freuen: herzhafte Klassiker wie Bratwurst und Pommes, süße Leckereien und auch regionale Spezialitäten.

Besonders begehrt sind die Jahresbecher, aus denen die Besucher den heißgeliebten Glühwein trinken. Die jährlich wechselnden Motive sind ein beliebtes Sammlerobjekt auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund.

Zudem können Besucher auch in diesem Jahr wieder handgemachte Weihnachtsdekorationen und besondere Kunsthandwerke bestaunen. Die liebevoll gestalteten Buden laden zum Stöbern ein – und vielleicht lässt sich darunter das ein oder andere Weihnachtsgeschenk finden.

Für abwechslungsreiche Stimmung sorgen die vielen Bühnen, die auf dem gesamten Gelände der Dortmunder Weihnachtsstadt verteilt sind – unter anderem auf dem Hansaplatz, dem Alten Markt, der Reinoldikirche und der Kampstraße. Das wechselnde Bühnenprogramm besteht aus Live-Musik, Chören, Ensembles und Showauftritten.

Größter Weihnachtsbaum & Lichtshow

Auf dem Hansaplatz in der Dortmunder Innenstadt können Besucher den größten Weihnachtsbaum der Welt bewundern. 28 Tage dauert der Aufbau des 45 Meter hohen Weihnachtsbaums mit 138.000 LEDs. Der Weihnachtsbaum wiegt ganze 40 Tonnen, wird mit 1.700 schönen Fichten verdichtet und mit 48.000 spiegelnden Lichtern verziert.

Täglich ab 17 Uhr gibt es eine kurze Licht-Show, die anschließend stündlich variiert.

Der eindrucksvolle Weihnachtsbaum verbreitet festliche Stimmung in der ganzen Stadt – und ist jedes Jahr ein großes Highlight. Foto: IMAGO / Anadolu Agency

Zeitreise durch die Stadt Dortmund

Zehn Kunstarrangements, verteilt auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund, laden zu einer Zeitreise durch die spannende Entwicklung der ehemaligen Hansestadt ein. Die Lichtinstallationen stellen unter anderem pulverbeschichtete Aluminiumfiguren, Statuen aus Fiberglas und LED-Lichtinstallationen dar. Die MK Illumination Handels GmbH aus Innsbruck stellt die beeindruckenden Weihnachtsdekorationen in Zusammenarbeit mit dem Dortmunder Beleuchtungsspezialisten Belluci her.

Magisches Weihnachtsspektakel: Salasas Theater der Magie

Vom 25. November bis 30. Dezember bringt der Magier Salasas in Kombination mit seiner Assistentin Elfina täglich um 16:30 Uhr und 17:45 magische Shows auf den Platz unterhalb des Weihnachtsbaums. Dort verschwinden Weihnachtssterne, Geschenke schweben und Schneestürme tauchen die Bühne in Illusion.

Eintritt: Dank der Dortmunder Weihnachtsstadt und den Sponsoren ist der Eintritt auch in diesem Jahr frei.

Kinderprogramm & Aktionen in der Weihnachtsstadt Dortmund 2025

Für Familien mit Kindern gibt es ein vielfältiges Angebot. Von Fahrgeschäften wie Kinderkarussells, kleinen Achterbahnen bis hin zu besonderen Highlights wie dem Weihnachtsdorf. Das Kinderprogramm bietet unvergessliche Erlebnisse für die kleinen Besucher.

Das Weihnachtsdorf sorgt jedes Jahr für strahlende Kinderaugen – in diesem Jahr öffnet das Dorf vom 25. November bis 23. Dezember 2025 seine Tore. Die Teilnahme am Programm des Weihnachtsdorfs kostet 2,50 Euro und wird unterstützt von DEW21 und der Dortmunder Sparkasse.

Gemeinsam mit dem Weihnachtsmann, den Engeln und den Backwichteln können Kinder ab vier Jahren Geschenke basteln, Plätzchen backen und mit dem Christkind telefonieren. Und damit nicht genug: Jeden Montag von 16:30 bis 17:30 Uhr unterstützt das BVB-Maskottchen Emma die Kinder beim kreativen Programm. Auch das Weihnachtsdorf-Maskottchen Siegi besucht die Kleinen mittwochs und samstags von 15 bis 17 Uhr.

Erstmalig im Jahr 2025: Ein neues Highlight ist die Schnitzeljagd „10 Plätze – 10 Fragen“. Die Kinder erkunden zehn Plätze der Dortmunder Weihnachtsstadt, sammeln Fragen und lösen Rätsel. Anschließend wartet am Alten Markt beim Veranstaltungsbüro (Stand Nummer 218) eine kleine Überraschung.

Das Kinderkarussell vor der Reinoldikirche ist jedes Jahr ein Highlight für die kleinen Besucher des Weihnachtsmarkts in Dortmund. Foto: IMAGO / Zoonar

Woitschak’s Kaspertheater

Seit sieben Generationen spielt Woitschack’s Kaspertheater mit originalen Hohnsteiner Handpuppen traditionelle Kasperstücke. Vom 25. November bis zum 30. Dezember können die kostenlosen Theaterstücke bestaunt werden – unter der Woche um 15 und 17 Uhr, am Wochenende zusätzlich um 11 Uhr. Die Auftritte finden im alten historischen Haus auf der Nordseite der Reinoldikirche statt und ein Spiel dauert ca. 20 Minuten.

Der „Phantastische Lichterweihnachtsmarkt“ – Mittelalterflair in Dortmund

Bereits im letzten Jahr mussten sich Mittelalter-Fans vom „Phantastischen Lichter-Weihnachtsmarkt“ verabschieden. Der Markt war immer ein beliebtes Highlight im Fredenbaumpark, der jedoch auch in diesem Jahr nicht zurückkehrt. Verantwortlich sollen Unstimmigkeiten innerhalb des Veranstaltungsteams gewesen sein.

Die Veranstaltung „Winterlights“ fand 2024 erstmalig als Alternative zum Lichter- und Mittelaltermarkt statt. In diesem Jahr öffnet der Markt im Westfalenpark vom 6. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026. Der Westfalenpark in Dortmund erstrahlt für mehrere Wochen in schillernden Farben und zeigt beeindruckende Videoprojektionen. Auf welche weiteren Programmpunkte sich Besucher freuen können, wird in naher Zukunft veröffentlicht.

2023 fand der letzte „Phantastische Lichter-Weihnachtsmarkt“ im Fredenbaumpark in Dortmund statt – Fans müssen auf den Mittelaltermarkt bereits seit letztem Jahr verzichten. Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Weihnachtsflair auf Schloss Bodelschwingh

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Bodelschwingh ist jedes Jahr ein beliebtes Highlight in Dortmund. Für die nächsten zwei Jahre müssen Weihnachtsmarkt-Fans jedoch auf diesen Markt verzichten. Das denkmalgeschützte Schloss wird rundum saniert – mit Stabilisierung der Holzbalken, Erneuerung des Dachstuhls und neuem Putz. Wasserschäden haben dem historischen Bauwerk zugesetzt, sodass auch die Wassergräben rund um das Schloss saniert und renaturiert werden. Die Arbeiten sollen bis Ende 2026 andauern – 2027 wird der Weihnachtsmarkt auf Schloss Bodelschwingh wieder in vollem Glanz erstrahlen.

Weihnachten im Ruhrgebiet 2025

Dortmunds Weihnachtsmärkte 2025 versprechen erneut stimmungsvolle und vielfältige Erlebnisse. Zwischen traditionellem Markt im Herzen der Stadt, moderner Lichtkunst, heißem Glühwein, einzigartigen Kunsthandwerken und vielfältigem Kinderprogramm kommt jeder Besucher auf seine Kosten. Und auch die neue festliche Veranstaltung „Winterlights“ bringt weihnachtliche Stimmung in die Stadt. Plane jetzt deinen Besuch auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt.