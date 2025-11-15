Weihnachtsmarkt in Dortmund: Menschen in zwei Lagern gespalten – „Dann geht doch nicht hin!“

Bald eröffnen in ganz NRW die Weihnachtsmärkte – so auch in Dortmund. Eine Sache darf auf dem berühmten Weihnachtsmarkt jedoch natürlich nicht fehlen: der XXL-Weihnachtsbaum auf dem Hansaplatz. Als der Baum fertiggestellt wurde, entbrannte jedoch sofort eine große Diskussion in den sozialen Medien.

Der XXL-Weihnachtsbaum auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt ist bereits vollständig errichtet – nur der Engel an der Spitze des Baums hat noch gefehlt. Am Freitag (14. November) teilte die Stadt Dortmund mit, dass die „vier Meter hohe und 200 Kilogramm schwere Figur in 45 Meter Höhe gehievt“ wurde und nun wieder auf dem Dortmunder Weihnachtsbaum thront.

XXL-Weihnachtsbaum ist seit 1998 Teil des Weihnachtsmarkts in Dortmund

Auf Instagram freuen sich die Nutzer über den fertigen Aufbau der gigantischen Weihnachtsbaum-Konstruktion. Ein Nutzer schreibt unter anderem: „Ich freue mich schon auf die nächsten Wochen, wenn er wieder nachts über den Dächern der Stadt strahlt.“ Doch auf Facebook reagieren die User mit gemischten Meinungen auf diese Ankündigung.

In den Facebook-Kommentaren entwickelt sich eine große Diskussion. Viele Nutzer freuen sich über die Fortsetzung dieser Dortmunder Tradition – den Baum gibt es seit 1996 und seit 1998 ist er ein fester Bestandteil des Weihnachtsmarktes. Es gibt jedoch auch einige Stimmen, die den Baum deutlich kritischer betrachten.

Facebook-Nutzer kritisieren Kostenaufwand

So schreibt ein Nutzer: „Muss man nicht haben.“ Ein anderer Facebook-User bezeichnet die Tradition als „reine Geldverschwendung, 1200 Tannen zu einem Baum zusammenbasteln.“ Auch eine weitere Nutzerin kritisiert die hohen Kosten und kommentiert: „Ein großer, normaler Weihnachtsbaum wäre bestimmt schöner und würde Kosten sparen.“

Trotz der kritischen Stimmen überwiegt die Freude auf Facebook. Unter einem Beitrag der „Ruhr Nachrichten“ finden sich auf Facebook zahlreiche Kommentare, in denen sich Nutzer über den Aufbau des Weihnachtsbaums in Dortmund freuen. Ein User schreibt: „Wir sind froh, dass der Baum steht und unser Engel wieder über Dortmund thront und wacht.“ Ein weiterer Facebook-Nutzer kommentiert begeistert: „So wundervoll, ich liebe unseren Baum, und mit Engel ist er perfekt.“

Viele User sind genervt von der jährlichen Kritik am XXL-Weihnachtsbaum auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt. Ein User schreibt verärgert: „Dann geht doch nicht hin.“ In einem anderen Facebook-Kommentar wird die Diskussion hingegen mit Humor genommen: „Und wie jedes Jahr wird gemeckert, Dortmunder Tradition.“