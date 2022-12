Weihnachtsmarkt Dortmund: Superstar-Alarm – niemand ahnt, wer sich unters Volk mischt

Wer am Freitag (2. Dezember) mit offenen Augen über den Weihnachtsmarkt Dortmund geschlendert ist, könnte sich glatt am Glühwein verschluckt haben. Denn ein echter US-Serienstar hat dem größten Weihnachtsbaum der Welt am Abend einen Besuch abgestattet.

Der Aufenthalt in Dortmund war kein Zufall. Denn die US-Schauspielerin hatte sich bereits vor Wochen für die „Comic Con“ in der Messe Dortmund am Samstag angemeldet. Einen Abstecher auf den Weihnachtsmarkt ließ sie sich am Vortag dann aber nicht nehmen.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Hoher Besuch unterm Baum

Die Rede ist von Aimee Garcia, die am Freitagabend gleich drei Storys vom Dortmunder Weihnachtsmarkt postete. Auf einem posierte die 44-Jährige vor dem größten Weihnachtsbaum der Welt. In der nächsten Story nahm der US-Star seine 2,5 Millionen Follower auf die Reise und zeigte ihnen die Weihnachtsbuden rund um die Reinoldikirche.

In der letzten Story dürfte allen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Denn Aimee Garcia zeigte ihren Fans verschiedene Leckereien wie Schaumküsse und Gebäck in Nahaufnahme. Bei den Aufnahmen dürften viele ihrer Fans auf den Geschmack gekommen sein – und den Weihnachtsmarkt Dortmund womöglich auf ihre Bucket-List packen.

Aimee Garcia gab sich auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund die Ehre. Foto: IMAGO / Picturelux

US-Serienstar auf Dortmunder Weihnachtsmarkt

Am Samstag war Aimee Garcia dann gemeinsam mit Model Tricia Helfer auf der Bühne bei der deutschen Ausgabe der „Comic Con“ in Dortmund. Serienjunkies dürften die Schauspielerin vor allem durch ihre Rollen in den Serien „Dexter“ und „Lucifer“ kennen.

Mehr Themen:

Aktuell ist sie als Hauptdarstellerin in der Netflix-Eigenproduktion „Christmas with you“ zu sehen. Darin spielt sie einen Popstar, der auf der Suche nach der Inspiration für ihren neuen Songs ist. Dafür erfüllt sie den Weihnachtswunsch eines kleinen Mädchens – und findet dabei ihre wahre Liebe. Wenn das nicht der Stoff ist, den viele in der Weihnachtszeit herbeisehnen.