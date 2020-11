Weihnachtsmarkt Dortmund: Wird die Riesen-Tanne jetzt etwa wieder abgebaut?

Auch in Dortmund wurde wegen der steigenden Infizierten-Zahlen beschlossen, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht stattfinden wird.

Trotzdem wurde in Dortmund mit dem Aufbau des riesigen Weihnachtsbaums begonnen, der sonst immer das Highlight des Dortmunder Weihnachtsmarktes war. Nun hat die Stadt im Bezug auf die Riesen-Tanne eine erste Entscheidung getroffen.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Wie geht es mit der Riesen-Tanne weiter?

Bereits vor einigen Tagen hatte sich die Stadt Dortmund zusammen mit den Dortmunder Schaustellern dafür entschieden, dass der Weihnachtsmarkt in der Stadt in diesem Jahr abgesagt wird.

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

Dennoch wurde an dem Riesen-Baum – einer der größten Weihnachtsbäume der Welt – einige Tage gearbeitet. Nun hat die Stadt aber entschieden, dass diese Arbeiten erstmal eingestellt werden. „Wie es final mit ihm weitergeht, wird diese Woche noch durch eine Dringlichkeitsentscheidung im Rat entschieden“, hieß es. Diese soll dann am 12. November nochmal bestätigt werden.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Arbeiten an Riesen-Tanne gestoppt

Der Ursprüngliche Plan sah vor, dass auf dem Trägergerüst des Weihnachtsbaums 1600 schlanke Rotfichten aus dem Sauerland befestigt werden. Auf der Spitze des etwa 45 Metern hohen Baumes sollte dann noch ein Engel angebracht werden. Der Baum sollte somit das Highlight des Weihnachtsmarkts in Dortmund darstellen, der eigentlich am 19. November eröffnet werden sollte.

Bundesweit wurden mittlerweile alle Weihnachtsmärkte bis Ende November untersagt.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Wer trägt die Kosten?

In einer Pressekonferenz teilte der Dortmunder Oberbürgermeister – Thomas Westphal – mit, dass die Händler keineswegs auf den Kosten für die Riesen-Tanne sitzen bleiben sollen, diese würde die Stadt Dortmund tragen.

Dortmund: Letztes Jahr erstrahlte der Riesen-Baum noch in voller Pracht. Foto: imago images / Friedrich Stark

„Wir sind auch nochmal in der Abstimmung darüber, ob wir mit den einzelnen Bäumen, die für den Baum-Bau benötigt werden, dann noch was anderes gestalten können. Das muss ich noch offen lassen, weil wir gerade noch prüfen, was wir da noch für Möglichkeiten haben“, so der Dortmunder OB. (gb mit dpa)