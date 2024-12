Weihnachtsmarkt Dortmund: Besucher halten die Luft an – jetzt ist es offiziell!

Auf den Weihnachtsmärkten in NRW duftet es schon seit Wochen nach Glühwein und gebrannten Mandeln. Kein Wunder, dass viele Menschen nach Feierabend nach Dortmund, Köln, Essen & Co. strömen, um sich den Bauch vollzuschlagen.

Der Besuch auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt könnte sich jetzt aber für Besucher besonders lohnen. Dafür spricht vor allem eine Neuigkeit bezüglich der Stände.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Drei Stände werden mit einem Preis ausgezeichnet

Bei der Verkündung geht es aber nicht um eine Verlängerung des Weihnachtsmarktes, auch wenn sich das der eine oder andere Besucher sicher gewünscht hätte. Und auch der Baum ist nicht betroffen – und das, obwohl er in diesem Jahr so oft für Schlagzeilen und Spott gesorgt hat (>> wir berichteten). Stattdessen wurden jetzt, kurz vor Schluss, die drei schönsten Stände des Marktes gekürt.

Verantwortlich für die Preisverleihung ist das „Weihnachtsstadt-Komitee“ der Stadt Dortmund. Und dabei werden eine goldene, eine silberne und eine bronzene Tanne verliehen. Damit soll die Arbeit der Aussteller gewürdigt werden, heißt es in der Mitteilung der Weihnachtsstadt. Doch wer sind die glücklichen Gewinner?

+++ Weihnachtsmarkt Dortmund: Supergau an Glühweinständen! Besucher achten nur noch auf ein Detail +++

Der dritte Platz – also die bronzene Tanne – ging an einen Stand mit Kunsthandwerk. So gewann die Schmuckwerkstatt „Schönes und Feines“ aus Hattingen diesen Preis. An dieser Bude bieten Martina und Michael Glöckner auf der Kleppingstraße handgefertigten Schmuck an.

Martina und Michael Glöckner gewannen mit ihrer Schmuckwerkstatt „Schönes und Feines“ den dritten Platz. Foto: info@jan-heinze.de

Die silberne Tanne und damit der zweite Platz für den schönsten Stand auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt 2024 geht an einen Imbissstand. Darüber durften sich Deborah Arens und Manfred Hortz von „Die Wurst“ freuen. Wie die Jury mitteilte, soll mit diesem Preis die neueste Technik und Optik gewürdigt werden. Wer beim nächsten Besuch mal eine Wurst probieren möchte: Der Stand befindet sich auf dem Alten Markt.

Deborah Arens und Manfred Hortz von „Die Wurst“ gewannen die silberne Tanne. Foto: info@jan-heinze.de

Weihnachtsmarkt Dortmund: Dieser Stand ist der Schönste – warst du schon da?

Der erste Platz geht dann erneut an einen Kunsthandwerkerstand. Holzbildhauerin Patrycja Kujawowicz verkauft handgefertigte Kunstwerke aus Holz auf dem Willy-Brandt-Platz und erhält dafür die goldene Tanne.

Holzbildhauerin Patrycja Kujawowicz gewann für ihren Stand am Willy-Brandt-Platz die goldene Tanne. Foto: info@jan-heinze.de

Wer sich jetzt noch die drei Gewinner-Stände anschauen möchte, hat übrigens noch etwas Zeit. Schließlich geht der Dortmunder Weihnachtsmarkt noch bis zum 30. Dezember. Aber Achtung: Am 24. Dezember sind die Stände nur von 11 bis 14 Uhr geöffnet.