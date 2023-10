Weihnachtsmarkt Dortmund: Zwischenfall vor Aufbau des Mega-Weihnachtsbaums! Freche Provokation aus Nachbarstadt

Es ist angerichtet. Am Dienstag (24. Oktober) beginnen die Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt Dortmund. Genauer gesagt wird mit dem Aufbau des Wahrzeichens des Ruhrpott-Weihnachtsmarkts begonnen, dem „Größten Weihnachtsbaum der Welt“.

Für Dienstagnachmittag (ab 16 Uhr) hatte die Dortmunder Weihnachtsstadt feierlich zur Grundsteinlegung des Mega-Weihnachtsbaums auf den Hansaplatz in Dortmund geladen. Der Veranstalter lockte dabei mit einem besonderen Angebot (mehr dazu hier >>>). Doch kurz bevor es so weit ist, kassiert die Dortmunder Weihnachtsstadt einen Seitenhieb aus der Nachbarstadt. Lässt der Veranstalter das auf sich sitzen?

Weihnachtsmarkt Dortmund kassiert bittere Klatsche

In einer Nacht- und Nebelaktion haben Unbekannte den Hansaplatz in Dortmund „verschönert“. Passanten dürften sich am Dienstagmorgen über die zahlreichen aufgesprühten Botschaften auf dem Boden gewundert haben. „Nett hier. Aber kennen Sie Crange“, prangte dort etwa in großen, grünen Lettern. Oder auch: „Wir haben den größten“ in orangener Farbe – eine Anspielung darauf, dass der Cranger Weihnachtszauber den größten Weihnachtsbaum für sich beansprucht. Der ist zwar nicht so hoch wie sein Pendant aus Dortmund, soll aber der größte mobile Weihnachtsbaum der Welt sein.

Unbekannte hinterließen provokative Botschaften auf dem Hansaplatz in Dortmund. Foto: privat

Wer die Webcam auf dem Hansaplatz Dienstagnacht in der Nacht beobachtet hatte, konnte das Schauspiel gegen 3 Uhr live mitverfolgen. Ein Bekennerschreiben für die Guerilla-Aktion ließ nicht lange auf sich warten. So soll der „Grinch vom Cranger Weihnachtszauber“ seine Finger im Spiel haben, wie zumindest DER WESTEN aus sicherer Quelle erfuhr.

Bekannte sich zu der Provokation auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt: der Grinch vom Cranger Weihnachtszauber. Foto: privat

Provokation auf Weihnachtsmarkt Dortmund

Unklar ist nun, wie der Weihnachtsmarkt Dortmund auf die freche Provokation aus der Nachbarstadt reagiert. Schaffen es die Verantwortlichen, die Botschaften vor Beginn der Grundsteinlegung zu entfernen?

Und muss der Cranger Weihnachtszauber jetzt mit einer Antwort rechnen?