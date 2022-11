Weihnachtsmarkt Dortmund: Glühwein-Hammer! Besucher reiben sich die Augen

Der Weihnachtsmarkt Dortmund steht in den Startlöchern. Nächsten Donnerstag (17. November) eröffnen die Buden rund um den größten Weihnachtsbaum der Welt. Die Feierlichkeiten stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen globaler Krisen.

Trotz Energieknappheit möchten die Veranstalter nicht auf das funkelnde Lampenmeer des imposanten Baums verzichten. Allerdings werden die Beleuchtungszeiten reduziert. So sollen die Lichter spätestens um 23 Uhr ausgehen. Viele fragen sich auch, ob sie sich einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt angesichts der Inflation überhaupt leisten können. In Dortmund gibt es diesbezüglich eine gute Nachricht.

Weihnachtsmarkt Dortmund verkündet Glühwein-Hammer

Beinahe alles ist in diesem Jahr teurer geworden. Ob Sprit, Gas oder Lebensmittel – viele Menschen sind durch die Preis-Explosion nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs in die Bredouille geraten. Vor Beginn der Weihnachtsmarkt-Saison dürften viele davon ausgegangen sein, dass auch Schausteller ihre Preise erhöhen müssen.

Doch zumindest beim Thema Glühwein können die Weihnachtsmarkt-Besucher in Dortmund aufatmen. Denn der Preis bleibt tatsächlich stabil, wie Fabio Knust, Sprecher der Dortmunder Weihnachtsstadt, auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte. Wie schon im vergangenen Jahr bleibt es beim gleichen Preis wie vor Corona. Besucher zahlen demnach drei Euro für ihren Glühwein. Dazu müssen sie drei Euro Pfand pro Tasse einberechnen.

Das sind die Öffnungszeiten des Dortmunder Weihnachtsmarkts

Montags bis Donnerstags: 11 bis 21 Uhr

Freitags und Samstags: 11 bis 22 Uhr

Sonntags: 12 bis 21 Uhr

Am 20. November (Totensonntag) und 25. Dezember (1. Weihnachtstag) bleiben die Stände geschlossen. An Heiligabend öffnen sie von 10 bis 14 Uhr und am 2. Weihnachtstag von 12 bis 21 Uhr. Glühwein- und Imbissbuden können jeweils bis zu einer Stunde länger öffnen.

Das ist neu auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund

Außerdem können sich Kinder in diesem Jahr über die Rückkehr des Weihnachtsdorfs freuen. Im letzten Jahr mussten die beliebten Bastel- und Spielaktionen dort coronabedingt ausfallen. Und auch der Nikolaus ist am 6. Dezember zurück und verteilt kostenlose Stutenkerle, verspricht Knust.

Mehr Themen:

Zudem können sich die Besucher am 23. Dezember über das Singen unterm Baum freuen. Ganz neu ist außerdem in diesem Jahr die Fair-Trade-Corner. Die Aktion mit drei Fair-Trade-Ständen an der Kampstraße/Ecke Lühringhof soll nach Aussagen von Fabio Knust in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden.

Fans des Dortmunder Weihnachtsmarkts fiebern dann auch schon auf den kommenden Montag (14. November) hin. Dann wird das diesjährige Tassen-Motiv enthüllt.