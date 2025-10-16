Glühwein-Ansage vor Weihnachtsmarkt Dortmund – so viel kostet das Heißgetränk 2025

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen niedriger. So langsam aber sicher richtet sich der Blick auf den Abschluss des Jahres. Und damit steigt die Vorfreude auf die Weihnachtsmärkte in NRW.

Besonders viele Menschen wird es auch 2025 wieder zum Weihnachtsmarkt Dortmund locken, den größten in NRW mit dem „größten Weihnachtsbaum der Welt“. Aufgrund der gestiegenen Lebensunterhaltskosten blicken im Vorfeld viele Fans des Dortmunder Weihnachtsmarkts mit Sorge auf die Preisentwicklung. Doch zumindest in puncto Glühwein ist ihre Sorge unbegründet, wie DER WESTEN erfuhr.

Glühwein-Ansage vor Weihnachtsmarkt Dortmund

In den vergangenen Jahren ist der Glühwein auf den Weihnachtsmärkten in NRW immer teurer geworden. Für das heißgeliebte Getränk mussten die Besuchenden auch auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund zuletzt tiefer in die Tasche greifen.

So hatten die Händler den Glühweinpreis im Jahr 2023 von 3 Euro pro Tasse auf 3,50 Euro angehoben. Im vergangenen Jahr blieb es dann dabei. Vor Beginn der Weihnachtsstadt 2025 in Dortmund versprach eine Sprecherin: „Der Glühwein-Preis bleibt unverändert.“

Fest steht außerdem: Auch bei der Dortmunder Weihnachtsstadt 2025 können sich die Besucher wieder einmal auf den „größten Weihnachtsbaum der Welt freuen“. Los geht das bunte Treiben in der Dortmunder Innenstadt am 20. November.

Bis zum 30. Dezember 2025 können die Besuchenden dann an den hell erleuchteten Buden vorbeischlendern und die weihnachtliche Atmosphäre genießen. Der Weihnachtsmarkt in Dortmund hat von Montag bis Donnerstag zwischen 11 Uhr und 21 Uhr geöffnet. Freitags und samstags haben die Stände eine Stunde länger auf. Sonntags hingegen öffnen die Buden erst um 12 Uhr. Glühwein- und Imbissstände haben in der Regel eine Stunde länger geöffnet.

Ausnahmen bei den Öffnungszeiten gibt es an folgenden Tagen: