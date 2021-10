Weihnachtsmarkt Dortmund findet trotz Corona statt – DARAUF musst du achten!

Der Weihnachtsmarkt Dortmund soll in diesem Jahr geplant stattfinden. Erste Details sind nun bekannt.

Dortmund. Jetzt ist es besiegelt!

Der Weihnachtsmarkt Dortmund wird stattfinden – und das trotz Corona-Pandemie! Das hat der Veranstalter bestätigt. Der Startschuss dafür soll der 18. November sein.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Veranstalter plant mit 3G-Kontrollen

In Dortmund soll der Weihnachtsmarkt wieder fast wie gewohnt stattfinden. Doch natürlich muss sich der Veranstalter dieses Jahr an gewisse Regelungen halten. Geplant wird mit der 3G-Regel: geimpft, genesen oder getestet. So dürften nur Personen auf das Gelände des Weihnachtsmarktes, die eines dieser Kriterien erfüllen.

Das soll stichprobenartig kontrolliert werden. „Die Kontrolle wird auf jeden Fall erfolgen“, sagt Patrick Arens von den Dortmunder Schaustellern. Aktuell müsse noch mit dem Land NRW geklärt werden, wie genau diese Kontrollen ablaufen sollen. Eine Maskenpflicht werde es nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW nicht geben.

Bis zum 30. Dezember können Besucher dann über den großzügig geplanten Markt flanieren. „Momentan gehen wir davon aus, dass der Markt stattfinden kann“, verkündet Arens. Der Veranstalter wolle – wie auch vor der Pandemie – mit circa 300 Anbietern an den Start gehen. „Die Vorfreude ist natürlich viel, viel größer als letztes Jahr.“

Auch in Essen, Köln und Düsseldorf stehen die Veranstalter der Weihnachtsmärkte in den Startlöchern. Hier sollen ebenfalls die Bereiche für den Markt und zwischen den einzelnen Ständen vergrößert werden, um die Besuchermassen zu entzerren. Mehr zur Planung des Essener Weihnachtsmarktes erfährst du >>>hier. (mbo, mg)