Weihnachtsmarkt in Dortmund abgesagt – doch jetzt gibt es eine Alternative

Diese Nachricht hat unter Weihnachtsmarkt-Fans im Ruhrgebiet für reichlich Aufsehen gesorgt. Der beliebte Weihnachtsmarkt auf Schloss Bodelschwingh in Dortmund fällt nicht nur 2025 aus. Wegen umfangreichen Sanierungsarbeiten am denkmalgeschützten Gebäude müssen Fans des bunten Treibens zwei Jahre lang auf den Weihnachtsflair am Schloss Bodelschwingh verzichten (mehr dazu hier >>>).

Doch nur wenige Kilometer entfernt, hinter der Dortmunder Stadtgrenze, feiert ein neuer Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet seine Premiere. Die Rede ist von der „Landweihnacht“ in Castrop-Rauxel.

Neuer Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet

Wie der Hof Menken aus Castrop-Rauxel mitteilt, findet der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr das erste Mal statt – und zwar am ersten Adventswochenende (27. November bis 30. November).

Dahinter stecken Jan und Jenny Menken, die nach Angaben der „Ruhr Nachrichten“ im letzten Jahr bereits am „Weihnachtsflair“ auf Schloss Bodelschwingh beteiligt waren. Dort war man mit einem kleinen Hofladen vertreten und mit zahlreichen Leckereien wie Bratwurst, Frikadellen, Glühwein und Co. Zusätzlich verkauft die Familie Menken in der Adventszeit seit Jahrzehnten bereits Tannenbäume auf ihrem Hof.

Nun gehen die Menkens einen neuen Schritt. Dazu hat man nach Angaben der Zeitung eigenes eine Event-Agentur an Bord geholt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Hof im Ruhrgebiet lockt mit „Landweihnacht“

So soll es zwei große Spitzzelte geben, in denen nach Angaben der „Ruhr Nachrichten“ 30 Stände Platz finden sollen. Dabei soll es Deko, Kosmetik und handgemachte Baby- und Kinderkleidung aus kleinen Manufakturen geben. „Unter den Ständen sind auch einige, die auf dem Weihnachtsflair waren“, zum Beispiel der Speck- und Käsestand aus dem Allgäu oder der große Drechslerstand mit Holzhandwerk“, kündigt Jan Menken in der Zeitung an.

Ein großer Weihnachtsbaum und eine „lebende Krippe“ mit echten Tieren sowie eine Strohburg und musikalisches Programm dürfen auch nicht fehlen. Der Eintritt soll fünf Euro pro Person kosten, Kinder unter 12 Jahren dürfen kostenlos hinein.