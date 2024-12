Weihnachtsmarkt Dortmund: Kurz vor dem Fest geht die Nachricht um – Besucher machen große Augen

Kunsthandwerk, Glühwein-Buden, süße Köstlichkeiten oder Weihnachts-Deko. Auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt finden die Besucher alles, was das Herz begehrt. Doch bei über 250 Ständen kann man schon mal den Überblick verlieren.

Gut, dass jetzt die besten Stände auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund ausgezeichnet wurden. Damit wissen die Besucher, welche Buden sie vor dem Ende des bunten Treibens am 30. Dezember unbedingt noch besuchen müssen.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Beste Stände gewählt

Kurz vor dem Fest hat das Weihnachtsstadt-Komitee sich festgelegt. Die Auszeichnung für den schönsten Stand auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt geht 2024 an Patrycja Kujawowicz.

Die Holzbildhauerin hat ein Atelier auf dem Rügenhof in Putgarten im Norden der Insel Rügen. Hier schnitzt sie aus Baumstämmen lebendige Skulpturen. Ihre Arbeit können die Besucher in diesem Jahr live vor Ort an Stand-Nummer 512 beobachten und sich kleine und größere Kunstwerke sichern. Für ihren Auftritt erhält sie in diesem Jahr die Goldene Tanne.

Patrycja Kujawowicz freut sich über die Goldene Tanne auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund. Foto: Weihnachtsstadt Dortmund

Seltene Ehre für „Die Wurst“

Die Silberne Tanne geht an den Stand „Die Wurst“. „Imbissstände sind eher selten unter den Preisträgern zu finden, aber in 2024 stand für das Weihnachtsstadt-Komitee recht schnell fest, dass der Einsatz von Deborah Arens und Manfred Hortz gewürdigt werden muss“, teilte eine Sprecherin der Dortmunder Weihnachtsstadt mit.

In diesem Jahr seien die Betreiber mit einem komplett neuen Stand (Nummer 222) am Start, der nicht nur technisch und optisch top sei. Auch an der weihnachtlichen Deko haben die Betreiber nicht gespart und sich somit den zweiten Platz gesichert.

Die silberne Tanne geht an Deborah Arens und Manfred Hortz. Foto: Weihnachtsstadt Dortmund

Beim Heimspiel aufs Treppchen

Und auch Martina und Michael Glöckner können sich freuen. Ihr Stand (Nummer 431) „Schönes und Feines“ kletterte ebenfalls aufs Treppchen.

Martina und Michael Glöckner sichern sich die Bronzene Tanne auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt. Foto: Weihnachtsstadt Dortmund

Die Schmuckwerkstatt aus der Region (Hattingen) besticht mit liebevoller Handarbeit. Jedes Schmuckstück ist hier ein Unikat und kann auf Wunsch angepasst werden. Eine Liebe zum Detail, die das Komitee mit der Bronzenen Tanne auszeichnet.

Die drei glücklichen Gewinner müssen sich in der Schlussphase des Weihnachtsmarkts auf reichlich Andrang gefasst machen. Am vierten Adventswochenende dürfte die Dortmunder Weihnachtsstadt sich ohnehin als großer Magnet erweisen. Und wer weiß: Vielleicht findet der ein oder andere hier ja noch das letzte fehlende Geschenk für seine Liebsten.