Weihnachtsmarkt Dortmund lässt es alle wissen – es geht um den XXL-Baum!

In Dortmund duftet es schon wieder nach Vorfreude und Glühwein. Am Dienstag (21. Oktober) fiel offiziell der Startschuss für eines der spektakulärsten Weihnachtsspektakel des Ruhrgebiets. Mit einem feierlichen Moment wurde der Grundstein für den riesigen XXL-Baum gelegt – und die Fans des Dortmunder Weihnachtsmarktes dürfen aufatmen.

Denn nach den Diskussionen im vergangenen Jahr ist nun klar: Die Tradition kehrt zurück! Viele Besucher hatten die vertrauten Elemente am Baum vermisst. Dieses Mal reagiert man – und das mit Herz. Der ikonische Engel, der für viele zum Dortmunder Weihnachtsmarkt gehört wie der Glühwein zum Becher, feiert sein Comeback.

Dortmunder Weihnachtsbaum wird aufgebaut

„Viele Menschen haben eine emotionale Bindung zu dem Engel“, erklärt Schaustellerchef Patrick Arens gegenüber „Ruhr24.de„. Genau darum bleibt er Teil des neuen Konzepts. Doch auch frischer Wind soll durch die Budengassen wehen. Der rund 45 Meter hohe Baum wird eine gelungene Mischung aus Bewährtem und Modernem – Tradition mit einem Hauch Innovation.

Die Besucher erwartet also wieder das vertraute Funkeln, kombiniert mit der eindrucksvollen Lichtshow, die seit 2024 den Baum erstrahlen lässt. Damit schafft der Dortmunder Weihnachtsmarkt eine Verbindung zwischen festlicher Gemütlichkeit und moderner Inszenierung. Und eine erfreuliche Nachricht gibt’s obendrauf: Der Glühweinpreis bleibt stabil – ein seltener Trost in Zeiten steigender Kosten.

Baustellen, Pläne und der Dortmunder Weihnachtsmarkt

Hinter den Kulissen läuft längst nicht alles reibungslos. Am Platz von Netanya wird derzeit groß gebaut, und das betrifft auch den Weihnachtsmarkt. Arens bleibt gelassen: „Wegfallen tut so weit nichts.“ Was das für die Aufstellung der Stände bedeutet, werde sich in den nächsten Wochen zeigen.

Mitten in den Bauarbeiten feiert außerdem C&A im alten Mayersche-Gebäude seine Neueröffnung – ein weiteres Puzzleteil im Wandel der Innenstadt. Trotz der Umbaumaßnahmen will man den Charme des Dortmunder Weihnachtsmarktes bewahren und gleichzeitig zeigen, dass Tradition und Veränderung Hand in Hand gehen können.

Mehr News:

Bürgermeisterin Ute Mais (CDU) fand bei der Grundsteinlegung motivierende Worte. „Unsere Stadt ist besser, als viele denken. Lasst uns nicht immer in die dunklen Ecken schauen“, mahnte sie. Und weiter: „Der Baum ist ein Symbol, dass aus Kleinigkeiten etwas Wunderschönes entstehen kann. Wenn alle gemeinschaftlich für Dortmund anpacken, funktioniert es auch.“

Der Fahrplan steht also: Am 20. November öffnet der Dortmunder Weihnachtsmarkt offiziell seine Tore. Dann verwandelt sich die City wieder in ein Lichtermeer – mit Glanz, Musik und dem stolzen XXL-Baum als funkelndem Mittelpunkt.