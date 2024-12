Weihnachtsmarkt Dortmund zieht die Reißleine – schon wieder der Baum!

Was um Himmels Willen ist denn das? Als der „größte Weihnachtsbaum der Welt“ angeknipst wurde, blieb vielen Besuchern auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund die gebrannte Mandel im Halse stecken.

Nicht nur im Netz sorgte die rot-weiß-gestreifte Beleuchtung des Baums für Fassungslosigkeit. Selbst Dortmunds Oberbürgermeister fühlte sich wie im falschen Film: „Als Erstes haben die Leute gedacht, es ist ’ne große Baustelle.“ Die Kritik an der Verkehrshütchen-Optik hat sich der Veranstalter jetzt zu Herzen genommen.

Weihnachtsmarkt Dortmund: So wird der Baum nicht mehr aussehen

Er sollte die Farben der Stadt Dortmund repräsentieren und dem Weihnachtsmarkt Dortmund somit noch mehr Heimat-Glanz verleihen. Doch der Schuss ging nach hinten los. Die Konkurrenz nutzte die Steilvorlage und konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen (mehr dazu hier >>>). Das Feedback sollte seine Wirkung nicht verfehlen.

Im Gespräch mit DER WESTEN versicherte eine Sprecherin der Dortmunder Weihnachtsstadt, dass der Baum zukünftig nicht mehr in rot-weißer Streifenoptik zu sehen sein wird. Zum Glück lassen sich die 138.000 Leuchtelemente der neuen Beleuchtung einzeln ansteuern, sodass die Lichtshow nun umgestaltet werden kann. Ein anderer Kritikpunkt lasse sich so schnell aber nicht beheben.

Weihnachtsmarkt-Besucher vermissen Ornamente

So vermissen viele Besucher die zahlreichen Ornamente und Kerzen, die den Baum auf dem Dortmunder Hansaplatz in den vergangenen Jahren zum Strahlen gebracht haben. Auf diese hat man 2024 zugunsten der Lichtshow verzichtet. Die Ornamente nun nachträglich zu installieren, sei aus Sicht der Sprecherin nicht zielführend: „Dann wirkt die Lichtshow nicht mehr.“ Doch sie kündigt an, dass das Beleuchtungs-Konzept für das nächste Jahr auf die Probe gestellt werde.

So sei denkbar, dass die LEDs möglicherweise etwas weiter auseinanderrücken oder neue Ornamente gestaltet werden könnten, die sich in das bestehende Konzept integrieren lassen. Doch trotz zahlreicher Beschwerden, vor allem online, sei das Feedback vor Ort vermehrt positiv: „Man sieht keinen, der während der Lichtshow nicht das Handy hochhält und mitfilmt“, so die Sprecherin des Dortmunder Weihnachtsmarkts. Und Gesprächsstoff liefert der Baum ja allemal.