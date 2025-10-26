Schon wieder der Baum! Weihnachtsmarkt Dortmund zieht Konsequenzen

Die Gestaltung des „größten Weihnachtsbaums der Welt“ hat in den letzten Jahren für reichlich Wirbel unter den Besuchenden des Dortmunder Weihnachtsmarkts gesorgt. Der goldene „Bommel“ auf der Spitze des Baums brachte im Jahr 2023 viele Dortmunder auf die Palme (mehr dazu hier >>>).

Letztlich ruderte der Veranstalter (Schausteller-Verein Rote Erde Dortmund) der Dortmunder Weihnachtsstadt zurück und tauschte die Kugel gegen den traditionellen Engel aus. Ein Jahr später sorgte die neue Beleuchtung des 45 hohen Baums auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund für Aufsehen. Insbesondere die Beleuchtung in den Farben der Stadt (rot und weiß) erschien vielen Besuchenden gewöhnungsbedürftig und sorgte im Netz für reichlich Spott (hier mehr lesen >>>).

Doch es gab noch mehr Kritik. Darauf haben die Veranstalter nun reagiert, wie der Chef Patrick Arens auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilt.

Weihnachtsmarkt Dortmund reagiert auf Baum-Kritik

Es sollte der Beginn einer neuen Zeitrechnung auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund sein. 2024 stellte der Veranstalter die neue Baumbeleuchtung vor. Sie besteht aus unglaublichen 138.000 LED-Lämpchen, die sich alle einzeln ansteuern lassen. Dadurch war es möglich, Farben und Formen zu kreieren, die die Besucher überwältigen sollten.

Doch nicht jeder sollte sich auf Anhieb an den neuen Look des „größten Weihnachtsbaums der Welt“ verlieben. Nach reichlich Kritik strich man die rot-weiße Streifenoptik, die viele eher an ein Verkehrshütchen als an einen Weihnachtsbaum erinnerte, aus dem Programm. Doch ein anderer Kritikpunkt ließ sich so schnell nicht beheben.

Dortmunder Weihnachtsbaum 2025 in neuem Gewand

So wirkte der Baum für viele Dortmunder trotz der zahlreichen Lämpchen irgendwie nackt. Sie vermissten die leuchtenden Ornamente, die ihn neben den einzelnen Lämpchen bis dato immer zierten. „Wir haben natürlich im letzten Jahr das Feedback der BesucherInnen wahrgenommen und entsprechend bei der diesjährigen Baumgestaltung berücksichtigt“, erklärt Patrick Arens jetzt im Austausch mit DER WESTEN.

Genauere Details zur Gestaltung des Baums auf dem Hansaplatz ließ sich der Schausteller-Chef zwar nicht entlocken. Allerdings ist davon auszugehen, dass es wieder mehr Deko geben wird – und auch der Engel dürfte nach dem großen Aufschrei vor zwei Jahren wieder die Spitze des Baums zieren.

Der Weihnachtsmarkt Dortmund beginnt am 20. November 2025 und läuft bis zum 30. Dezember 2025.