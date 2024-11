Weihnachtsmarkt Dortmund lässt die Bombe platzen: Schon wieder der Baum!

Im vergangenen Jahr herrschte mächtig Wirbel um den „größten Weihnachtsbaum der Welt“ auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund. Statt des traditionellen Engels hatte der Veranstalter kurzerhand einen überdimensionalen Fußball auf der Spitze des Baum-Ensembles platziert. Für viele Besucher ein absolutes Unding (mehr hier >>>).

Wenig später ruderte der Veranstalter des Dortmunder Weihnachtsmarkts zurück und ließ den „Bommel“ herunternehmen (alles dazu hier >>>). Trotz der massiven Kritik des vergangenen Jahrs soll es auch in diesem Jahr eine Veränderung am „größten Weihnachtsbaum der Welt“ geben, wie der Veranstalter gegenüber DER WESTEN verrät. Dabei schiebt er jedoch sofort einen wichtigen Hinweis hinterher.

++ Weihnachtsmarkt-Hammer in NRW: HIER gibt es Glühwein zum Schnäppchen-Preis ++

Weihnachtsmarkt Dortmund verkündet Neuigkeiten

1.200 Rotfichten, 48.000 Lämpchen, Kugeln und Leuchtornamente und 40.000 Kilogramm Gewicht. Der „größte Weihnachtsbaum der Welt“ sprengt jedes Jahr alle Dimensionen. Der Grundstein für den Bau des massiven Baums ist bereits am 22. Oktober gelegt worden. Pünktlich zum Beginn des Weihnachtsmarkts (21. November bis 30. Dezember) soll der imposante Baum dann stehen.

Mehr aus Dortmund: Lotto-König Chico verrät, was von seinem Gewinn noch übrig ist – und überrascht alle

Zum 125. Jubiläum können sich die Besucher über eine neue Beleuchtung am Baum freuen. „Aber der Engel bleibt“, stellt der Veranstalter sofort klar. Einen Eklat wie im vergangenen Jahr möchte man offenbar unbedingt vermeiden. Um welche Art der Beleuchtung es sich handelt, bleibt allerdings zunächst offen.

Sorgte 2023 für Entrüstung: Der „Bommel“ auf dem „größten Weihnachtsbaum der Welt“. Foto: IMAGO/Friedrich Stark

Weitere Highlights des Dortmunder Weihnachtsmarkts

Überhaupt hält sich der Veranstalter mit Details zum Jubiläums-Markt zurück. Die Glühwein-Preise sind zwar bereits durchgesickert (hier alle Details >>>) und auch ein neues Tassenmotiv zum Jubiläum dürfte wenige Besucher überraschen. Doch viel mehr lässt sich der Veranstalter auf Nachfrage von DER WESTEN noch nicht entlocken.

Mehr Themen:

Schließlich sollen die Spannung bis zum Beginn Mitte November noch hochgehalten werden. Ein paar Andeutungen machte der Veranstalter dann aber doch noch. So soll das Angebot für Familien in diesem Jahr erweitert werden. Zudem soll es „flankierende Aktionen der Institutionen und Attraktionen in der Innenstadt“ geben. Mehr Details werden dann Mitte November gelüftet.