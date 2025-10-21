WDR nennt neue Details zur 12. Staffel „Feuer & Flamme“ mit der Feuerwehr Dortmund – Dreharbeiten laufen

Die beliebte WDR-Dokureihe „Feuer & Flamme“ geht in die nächste Runde! Am Dienstag, den 21. Oktober 2025, haben die Dreharbeiten für Staffel zwölf begonnen. Dieses Mal steht die Feuerwehr Dortmund im Mittelpunkt.

Das Produktionsteam begleitet die spektakulären Einsätze der zweitgrößten Berufsfeuerwehr Nordrhein-Westfalens und zeigt ihren Berufsalltag hautnah.

Action und Spannung in Dortmund

Knapp 90 Tage filmt das Team rund um die Uhr die Arbeit der Feuerwehrmänner und -frauen. Die Einsätze sollen zeigen, mit welchen Herausforderungen und Gefahren die Einsatzkräfte täglich konfrontiert werden. Zwei Feuerwachen in Dortmund öffnen ihre Tore, um der Erfolgsserie spannende Einblicke zu ermöglichen.

Im Fokus stehen nicht nur die Löschzüge, sondern auch die Höhenretter Dortmunds, der Rettungsdienst und die Luftretter. Die Crew des Rettungshubschraubers Christoph Dortmund wird bei ihren brisanten Einsätzen ebenfalls begleitet. Die Zuschauer erwartet eine Mischung aus Action, Drama und emotionalen Momenten.

Chance für die Feuerwehr Dortmund

Matthias Kleinhans, der die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Dortmunder Feuerwehr leitet, betont den Mehrwert der Serie: „Wir haben die Möglichkeit, die Bandbreite und Leistungsstärke unserer Feuerwehr und des Rettungsdienstes der gesamten Bevölkerung zu präsentieren. Es ist auch eine Chance, jungen Menschen den Beruf des Brandmeisters/der Brandmeisterin näher zu bringen und die Vielfältigkeit der Arbeit hervorzuheben.“

Von Oktober bis Februar werden die Dortmunder Profis in zehn neuen Folgen einen einzigartigen Einblick in ihren Alltag geben. Doch bis zur Ausstrahlung der neuen Staffel müssen sich Fans noch etwas gedulden.

Ab dem 4. März 2026 sind zunächst die Einsätze in Duisburg aus Staffel elf in der ARD Mediathek zu sehen. Danach dürfen sich die Zuschauer auf die außergewöhnlichen Momente aus der Ruhrmetropole Dortmund freuen. Mit dabei sind wieder spannende Einsätze, die mutige Männer und Frauen in den Mittelpunkt stellen.