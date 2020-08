Urlaub in Holland: Der junge Mann wollte mit seinen Freunden ein paar schöne Tage in Amsterdam verbringen, dann war er plötzlich tot. (Symbolbild)

Urlaub in Holland: Junger Dortmunder (19) fährt mit Freunden nach Amsterdam – jetzt ist er tot

Tragisches Unglück in Holland!

Ein junger Dortmunder fährt mit seinen Freunden nach Amsterdam, um dort ein paar Tage Urlaub zu machen. Dann kommt jedoch alles anders als erwartet: Der 19-Jährige stirbt bei dem Ausflug.

Urlaub in Holland: Junger Mann fährt mit Freunden nach Amsterdam und stirbt

Die Freundesgruppe hielt sich vergangenen Samstag in einem Park in Amsterdam auf, um den warmen Sommerabend in Holland zu genießen. Plötzlich wurde ihr Urlaub zum Albtraum.

Der 19-Jährige verschwand an dem Fluss Amstel, der auch zum Schwimmen genutzt wird. Da seine Freunde den jungen Mann nicht finden konnten, alarmierten sie die Polizei und meldeten sein Verschwinden. Sofort sollen Polizisten den Fluss per Boot mit dem Schallsystem Sonar abgesucht haben, doch von dem jungen Mann fehlte weiter jede Spur, wie die „Ruhrnachrichten“ melden.

------------------------

Mehr News:

Urlaub auf Mallorca: Touristen baden im Meer – und sind fassungslos, als sie DAS am Strand beobachten

Urlaub: Tragödie an Baggersee! Teenager (17) tot – Badegäste verhalten sich unfassbar

Urlaub auf Mallorca: DAS solltest du auf alle Fälle vor der Einreise machen

Urlaub in Griechenland: Familie will Urlaub auf Rhodos machen – doch kurz vor dem Flug bemerken sie ein riesiges Problem

------------------------

Am Sonntagmorgen setzten die Polizisten die Suche nach dem Vermissten schließlich fort. Dann machten sie die traurige Entdeckung: Der leblose Körper des 19-Jährigen trieb im Wasser. Genaue Hintergründe zu dem tragischen Unglück sind bislang unklar. Eine Polizeisprecherin sagte gegenüber den „Ruhrnachrichten“ allerdings: „Wir gehen davon aus, dass er kein guter Schwimmer war.“

------------------------

Das ist unser Nachbarland Holland:

ist Teil der Niederlande

ist seit 1840 auf die Provinzen Noord-Holland und Zuid-Holland verteilt (in den Niederlanden gibt es insgesamt 12 Provinzen)

dort liegen die Städte Den Haag, Rotterdam und Amsterdam

der Großteil Hollands liegt unterhalb des Meeresspiegels

------------------------

Urlaub in Holland: Ihr Aufenthalt in Amsterdam endete in einer großen Tragödie. (Symbolbild) Foto: imago images / Hollandse Hoogte

Freunde sammeln Geld für Beerdigung

Nachdem das schlimme Schicksal des jungen Dortmunders bekannt geworden war, begannen seine Freunde, Geld für seine Familie zu sammeln, um sie „in ihrer Zahlungskraft für die Beerdigung und Ähnlichem unterstützen.“ Auf einem bei Paypal eingerichteten Spendenkonto schreiben sie: „Wir freuen uns über jede Spende, unabhängig von der Höhe der Spende. Wichtig ist, dass wir als Gemeinschaft unsere Teilhabe zeigen, egal ob Freunde, Bekannte, Familie oder Mitmensch.“ (nk)